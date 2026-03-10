Cricketer Amit Mishra: IPL क्रिकेटर अमित मिश्रा की बढ़ीं मुश्किलें, पत्नी गरिमा तिवारी ने दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न और मारपीट का नया मुकदमा

Cricketer Amit Mishra: भारतीय मूल के आईपीएल क्रिकेटर और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में अधिकारी अमित मिश्रा एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं. उनकी पत्नी और मॉडल गरिमा तिवारी ने कानपुर की एक अदालत में अमित मिश्रा और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, शारीरिक मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने की गंभीर शिकायतों के साथ नया मामला दर्ज कराया है. 9 मार्च 2026 को दायर की गई यह याचिका, 2025 से अब तक गरिमा द्वारा अपने पति के खिलाफ की गई तीसरी कानूनी कार्रवाई है.

पुलिस की निष्क्रियता के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

35 वर्षीय मॉडल गरिमा तिवारी ने अदालत में दी गई अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की. उनके वकील करीम अहमद सिद्दीकी के अनुसार, मामला अतिरिक्त सिविल जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जल्द ही इस पर प्रारंभिक सुनवाई होने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमी को जारी किया नोटिस, चार हफ्तों में मांगा जवाब

अमित मिश्रा की बढ़ीं मुश्किलें

इंस्टाग्राम पर मुलाकात और शादी के बाद विवाद

शिकायत के अनुसार, अमित और गरिमा की मुलाकात 2019 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जिसके बाद अप्रैल 2021 में दोनों ने शादी कर ली. गरिमा का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया.

दहेज की मांग: गरिमा ने आरोप लगाया कि अमित और उनके परिवार ने एक होंडा सिटी कार और 10 लाख रुपये नकद की मांग की.

गरिमा ने आरोप लगाया कि अमित और उनके परिवार ने एक होंडा सिटी कार और 10 लाख रुपये नकद की मांग की. वित्तीय नियंत्रण: शिकायत में कहा गया है कि अमित उनकी मॉडलिंग से होने वाली कमाई को भी अपने नियंत्रण में ले लेते थे.

गंभीर प्रताड़ना और आत्महत्या का प्रयास

गरिमा तिवारी ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित मिश्रा अक्सर नशे की हालत में उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज करते थे.

मानसिक शोषण: उन्हें कई बार बिना भोजन के रखा गया और लगातार तलाक देने की धमकी दी गई, जिससे वे गहरे अवसाद (Depression) में चली गईं. जान देने की कोशिश: गरिमा के अनुसार, लगातार मिल रही प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. करियर का अंत: उन्होंने यह भी कहा कि इस शोषण के कारण उन्हें अपना सफल मॉडलिंग करियर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा.

परिवार के अन्य सदस्य भी नामजद

इस शिकायत में केवल अमित मिश्रा ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता, भाई और बहनों को भी नामजद किया गया है. गरिमा का आरोप है कि ये सभी लोग दहेज की मांग और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार में शामिल थे. इससे पहले अप्रैल 2025 में भी गरिमा ने घरेलू हिंसा और भरण-पोषण (Maintenance) के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपये के मुआवजे और 50,000 रुपये प्रति माह की मांग की थी.

फिलहाल, रिजर्व बैंक में अधिकारी के पद पर तैनात अमित मिश्रा की ओर से इन ताजा आरोपों पर कोई सार्वजनिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है. अदालत अब इस शिकायत की समीक्षा करेगी और आने वाले दिनों में अगली कानूनी कार्रवाई पर फैसला लेगी.