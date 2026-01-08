Thane Civic Polls 2026: ठाणे नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस, 3000 से अधिक हथियार जमा; सुरक्षा को लेकर ड्रोन से लोगों पर रखी जा रही पैनी नजर

Thane Civic Polls 2026: महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) की सुगबुगाहट के बीच ठाणे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है। चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय ने एक व्यापक सुरक्षा योजना लागू की है। इसके तहत अब तक 3,000 से अधिक लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में जमा कराए जा चुके हैं और आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
चार महानगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव की चुनौती
ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में इस बार ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर और भिवंडी-निजामपुर जैसी चार महत्वपूर्ण महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं. इन सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है. 15 जनवरी 2026 को होने वाले मतदान के दिन सुरक्षा बलों की तैनाती सामान्य से अधिक रहेगी. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में राज ठाकरे, पदाधिकारियों के साथ मुंबई में की अहम बैठक
ड्रोन कैमरों से आसमान से रखी जा रही है नजर
चुनाव अवधि के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आचार संहिता के उल्लंघन को पकड़ने के लिए ठाणे पुलिस पहली बार ड्रोन कैमरों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है। आयुक्तालय के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। विशेष रूप से मतदान के दिन संवेदनशील मतदान केंद्रों और गलियों में ड्रोन के जरिए पल-पल की रिपोर्ट ली जाएगी।
3,000 से अधिक हथियार जमा
आंकड़ों के अनुसार, ठाणे पुलिस आयुक्तालय में कुल 3,760 शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें राजनेताओं, बैंक सुरक्षा गार्डों और व्यक्तिगत सुरक्षा चाहने वाले लोग शामिल हैं। इनमें से अब तक 3,069 लाइसेंसी हथियार जमा किए जा चुके हैं.
इसके साथ ही, पुलिस ने पिछले एक वर्ष में रिकॉर्ड पर रहे अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 307 लोगों को जिले से निष्कासित (Externed) किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा लगातार 'रूट मार्च' निकाला जा रहा है ताकि नागरिकों में सुरक्षा का भाव बना रहे.
अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक
1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर अवैध हथियारों और तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है इस दौरान पुलिस ने:
-
27 अवैध आग्नेयास्त्र और 37 जिंदा कारतूस जब्त किए।
-
142 चाकू और खंजर बरामद किए।
-
78 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक के नशीले पदार्थ (नारकोटिक्स) जब्त किए.
-
नाकाबंदी के दौरान 2 करोड़ 16 लाख रुपये की बेहिसाब संपत्ति को कब्जे में लिया.
पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान का लक्ष्य
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति डरा-धमकाकर या अवैध धन और नशीले पदार्थों का लालच देकर मतदाताओं को प्रभावित न कर सके। पुलिस आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.