Gold Rate Today, February 26, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता बरकरार, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में आज क्या हैं 22K और 24K के दाम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, February 26, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार, 26 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rates) में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है. वैश्विक बाजार (Global Market) में बहुमूल्य धातुओं के मजबूत संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के बीच घरेलू स्तर पर सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं. फिलहाल, दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai) और चेन्नई (Chennai) जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,62,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की चाल अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज क्या है सोने का भाव? खरीदारी से पहले चेक करें 22K और 24K के ताज़ा रेट

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

आज देश के विभिन्न शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) 24 कैरेट (शुद्ध) दिल्ली ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 मुंबई ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 चेन्नई ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 कोलकाता ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 बेंगलुरु ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 हैदराबाद ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 अहमदाबाद ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 लखनऊ ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 भोपाल ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050 नोएडा/गुरुग्राम ₹ 1,48,550 ₹ 1,62,050

वायदा बाजार और वैश्विक संकेत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के सौदों में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया. निवेशक इस समय वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो भविष्य में कीमतों की दिशा तय करेंगे. हालांकि अल्पावधि में कीमतों में मामूली फेरबदल हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए विशेषज्ञ सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) मान रहे हैं, जिससे इसकी मांग बनी रहने की उम्मीद है.

निवेश और खरीदारी से पहले ध्यान दें

रिटेल बाजार में ज्वेलरी की मांग मध्यम बनी हुई है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा संघ या जौहरी से लाइव रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण अलग-अलग दुकानों पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

उल्लेखनीय है कि पिछले कारोबारी सत्र (25 फरवरी) को 24 कैरेट सोने का भाव 1,61,890 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था, जिससे आज की कीमतों में मामूली बढ़त दिखाई दे रही है. वहीं चांदी भी 2.85 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर बनी हुई है.