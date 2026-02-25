Gold Rate Today: देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज क्या है सोने का भाव? खरीदारी से पहले चेक करें 22K और 24K के ताज़ा रेट

Gold Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 25 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर स्थिर रुझानों और निवेशकों की सतर्कता के कारण घरेलू बाजार में सोने के दाम सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की औसत कीमत 1,61,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) सोने का भाव 1,48,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है.

प्रमुख महानगरों में आज के रेट

भारत के प्रमुख आभूषण केंद्रों में आज सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार और मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर आधारित हैं.

दिल्ली: 22 कैरेट सोना ₹1,48,310 और 24 कैरेट ₹1,61,790 प्रति 10 ग्राम.

मुंबई: 22 कैरेट सोना ₹1,48,310 और 24 कैरेट ₹1,61,790 प्रति 10 ग्राम.

चेन्नई: 22 कैरेट सोना ₹1,48,310 और 24 कैरेट ₹1,61,790 प्रति 10 ग्राम.

कोलकाता: 22 कैरेट सोना ₹1,48,310 और 24 कैरेट ₹1,61,790 प्रति 10 ग्राम.

अन्य शहरों का हाल

उत्तर भारत के शहरों जैसे जयपुर, लखनऊ, नोएडा और गुरुग्राम में भी कीमतें दिल्ली के समान ही दर्ज की गई हैं. वहीं, अहमदाबाद, भोपाल और श्रीनगर में भी सोने के भाव इसी स्तर पर बने हुए हैं. जोधपुर और गाजियाबाद के बाजारों में भी आज स्थिरता देखी जा रही है.

शहर 22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम) अहमदाबाद ₹1,48,310 ₹1,61,790 जयपुर ₹1,48,310 ₹1,61,790 लखनऊ ₹1,48,310 ₹1,61,790 श्रीनगर ₹1,48,310 ₹1,61,790

बाजार विश्लेषकों की राय

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के वायदा कारोबार में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और अमेरिकी डॉलर में होने वाली हलचल कम अवधि में कीमतों को प्रभावित कर सकती है. हालांकि, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की अपील बरकरार है, जिससे लंबी अवधि में इसका दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है.

ग्राहकों के लिए सुझाव

रिटेल बाजार में खरीदारी का स्तर वर्तमान में सामान्य बना हुआ है. विशेषज्ञों की सलाह है कि कोई भी बड़ा निवेश या खरीदारी करने से पहले ग्राहक अपने स्थानीय जौहरी से 'लाइव' रेट जरूर पता करें. सोने की शुद्धता के लिए 'बीआइएस हॉलमार्क' (BIS Hallmark) की जांच करना अनिवार्य है, क्योंकि अलग-अलग शहरों और विक्रेताओं के मेकिंग चार्जेस और स्थानीय टैक्स में अंतर हो सकता है.