Vasai Virar Municipal Polls: वसई-विरार नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी, जानें कैसे डालें वोट? VVCMC ने ‘मल्टी मेंबर वार्ड सिस्टम’ को लेकर VIDEO पोस्ट कर बताया तरीका

(Credit-Pixabay)

Vasai Virar Municipal Polls 2026: वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) के आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 15 जनवरी 2026 को होने वाले मतदान के लिए इस बार 'मल्टी मेंबर वार्ड सिस्टम' (Multi-Member Ward) पद्धति को अपनाया जा रहा है. मतदाताओं के बीच भ्रम दूर करने के लिए नगर निकाय ने एक विस्तृत निर्देशात्मक वीडियो जारी किया है, जिसमें मतदान की नई प्रक्रिया और ईवीएम (EVM) के इस्तेमाल की जानकारी दी गई है.

एक मतदाता, कई वोट: समझें नया गणित

नगर निकाय के अनुसार, इस वर्ष वसई-विरार में पहली बार बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू की गई है. इसके तहत प्रभाग संख्या 1 से 28 तक के मतदाताओं को कुल 4 वोट देने होंगे, जबकि प्रभाग संख्या 29 के मतदाताओं को 3 वोट डालने होंगे. मतदाता अपने प्रभाग के विभिन्न उम्मीदवारों को एक साथ वोट दे सकेंगे. यह भी पढ़े: Thane Civic Polls 2026: ठाणे नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस, 3000 से अधिक हथियार जमा; सुरक्षा को लेकर ड्रोन से लोगों पर रखी जा रही पैनी नजर

देखें वीडियो

यंदा मतदान कसं करायचं? जाणून घ्या सोप्या भाषेत! ​वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यंदा प्रथमच 'बहुसदस्यीय प्रभाग' पद्धत आहे. एकाच वेळी ४ किंवा ३ मते कशी द्यायची? रंगांचा अर्थ काय? आणि तो 'बीप' आवाज कधी येतो? ​आपल्या एका मताचाही गोंधळ होऊ नये, म्हणून हा व्हिडिओ… pic.twitter.com/89yqKTqdOI — वसई विरार शहर महानगरपालिका | vvcmc | (@vvcmc_official) January 7, 2026

'बीप' की आवाज है जरूरी

VVCMC द्वारा जारी वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि मतदान तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक कि कंट्रोल यूनिट से 'बीप' की आवाज न आ जाए. मतदाताओं को अपने आवंटित सभी वोट (3 या 4) डालने होंगे, जिसके बाद ही लंबी बीप सुनाई देगी. यह आवाज इस बात की पुष्टि होगी कि आपका मतदान सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है.

वसई-विरार: एक नजर में

पालघर जिले में स्थित वसई-विरार शहर मुंबई के उत्तर में बसा एक प्रमुख क्षेत्र है. 311 वर्ग किमी में फैले इस शहर की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.22 लाख थी. 3 जुलाई 2009 को स्थापित इस महानगरपालिका में कुल 29 प्रभाग और 115 सीटें हैं. यह क्षेत्र रेल और सड़क मार्ग (मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग) के जरिए मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और भिवंडी से जुड़ा हुआ है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और वीडियो गाइड को देखकर अपनी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करें.