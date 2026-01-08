UPPSC LT ग्रेड एडमिट कार्ड 2026 जारी, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए uppsc.up.nic.in से ऐसे करें हाल टिकट डाउनलोड

(Photo Credits Twitter)

UPPSC UP LT Grade Admit Card 2026 Released: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली 'एलटी ग्रेड परीक्षा 2026' के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। इस हाई-स्टेक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

17- 18 जनवरी को परीक्षा

UPPSC ने भर्ती परीक्षा के लिए 17 जनवरी और 18 जनवरी 2026 की तारीखें निर्धारित की हैं. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर (OMR) शीट आधारित होगी. उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और मेरठ में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यह भी पढ़े: ICAI CA Foundation Admit Card 2026: जनवरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड और जानें जरूरी दिशा-निर्देश

प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और विषय-वार शिफ्ट की विस्तृत जानकारी दी गई है। आयोग ने सलाह दी है कि उम्मीदवार तकनीकी समस्याओं और सर्वर डाउन होने की स्थिति से बचने के लिए अपना एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं. होमपेज पर "Download Admit Card" लिंक पर क्लिक करें. अपनी यूनिक रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें. अपना लिंग (Gender) चुनें और स्क्रीन पर दिख रहा 'कैप्चा' कोड भरें. विवरण सबमिट करें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें.

अनिवार्य दस्तावेज और सुरक्षा नियम

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी के साथ सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) ले जाना अनिवार्य है.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्र सीसीटीवी (CCTV) की निगरानी में होंगे और प्रत्येक केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे.परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और कैलकुलेटर जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूरी तरह वर्जित है.

उम्मीदवारों को खास सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर छपे अपने नाम, फोटो और हस्ताक्षर की जांच ध्यानपूर्वक कर लें। यदि एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उम्मीदवार को सुधार के लिए तत्काल यूपीपीएससी हेल्पलाइन या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। राज्य के सख्त नकल विरोधी कानून के तहत, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.