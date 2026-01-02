ICAI CA Foundation Admit Card 2026: जनवरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड और जानें जरूरी दिशा-निर्देश

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) यानी आईसीएआई (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) यानी (CA) फाउंडेशन जनवरी 2026 परीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड (Admit Card) जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस सत्र के लिए पंजीकरण कराया है, वे अब आईसीएआई के सेल्फ सर्विस पोर्टल (SSP) के माध्यम से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. फाउंडेशन की परीक्षाएं 18 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी 2026 तक चलेंगी. यह भी पढ़ें: NBEMS Exam Calendar 2026 OUT: मेडिकल और फार्मेसी छात्रों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी, यहां देखें डेट और एग्जाम का टाइम

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

परीक्षा कार्यक्रम: तारीख और विषय

फाउंडेशन परीक्षा में कुल चार पेपर होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा की तिथियां इस प्रकार हैं:

तारीख पेपर विषय 18 जनवरी पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 20 जनवरी पेपर 2 बिजनेस लॉ 22 जनवरी पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 24 जनवरी पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

आईसीएआई ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

रंगीन प्रिंटआउट: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की रंगीन भौतिक प्रति (Physical Copy) ले जाना अनिवार्य है. मोबाइल या टैबलेट में डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की रंगीन भौतिक प्रति (Physical Copy) ले जाना अनिवार्य है. मोबाइल या टैबलेट में डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी. पहचान पत्र: एडमिट कार्ड के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) साथ रखना जरूरी है.

एडमिट कार्ड के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) साथ रखना जरूरी है. केंद्र का निरीक्षण: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटित परीक्षा केंद्र का एक दिन पहले दौरा कर लें ताकि परीक्षा के दिन आवागमन में कोई असुविधा न हो.

त्रुटि होने पर क्या करें?

यदि एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, फोटो, हस्ताक्षर या परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई गलती नजर आती है, तो उसे तुरंत ठीक कराना आवश्यक है. इसके लिए उम्मीदवार आईसीएआई के हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या exam.helpdesk@icai.in पर ईमेल भेज सकते हैं. ध्यान रहे कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा.