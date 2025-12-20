Bihar DElEd Admission 2026: बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 24 दिसंबर; एडमिशन चाहिए तो जल्द करें एप्लीकेशन

(Photo Credits ANI)

Bihar DElEd Admission 2026: शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक कैंडिडेट 24 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट deledbihar.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह परीक्षा बिहार के डीएलएड कॉलेजों में 30,000 से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए आयोजित की जा रही है.

आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू है

आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू हुई है और अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 है. सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन फीस अलग-अलग है: सामान्य/BC/EBC/EWS के लिए 960 रुपये और SC/ST के लिए 760 रुपये. यह भी पढ़े: IIT Admission 2025: 2025 में IIT में एडमिशन कैसे लें? जानें आवेदन से लेकर काउंसलिंग तक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

मुख्य जानकारी:

आवेदन शुरू: 11 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 24 दिसंबर 2025

संभावित परीक्षा तिथि: 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026

आवेदन फीस: सामान्य/BC/EBC/EWS – 960 रुपये, SC/ST – 760 रुपये

आवेदन कैसे करें: आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com या deledbihar.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरें, तथा फीस का भुगतान करें.

जरूरी सलाह:



अंतिम समय में आवेदन करने से तकनीकी समस्याएँ हो सकती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द आवेदन करें और सभी जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद त्रुटि सुधार संभव नहीं होगा.

योग्यता:

उम्मीदवार को हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास करनी चाहिए।

आरक्षित वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलेगी.

उर्दू माध्यम के उम्मीदवार जिन्होंने कम से कम 50% अंकों के साथ मौलवी परीक्षा पास की है, वे भी पात्र हैं.

यह प्रवेश परीक्षा बिहार के 306 डीएलएड कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है और प्रत्येक कॉलेज में उपलब्ध सीटों की संख्या वेबसाइट पर दी गई है.

पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए

बिहार डी.एल.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में कटऑफ के अनुसार, सामान्य वर्ग (General Category) के उम्मीदवारों को कम से कम 35% अंक लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी.