पीएम मोदी और पुतिन ने टोयोटा फॉर्च्यूनर में क्यों किया सफर? जानें दुनिया के बड़े नेता किन लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते हैं?

Russian President Vladimir Putin and PM Modi

नई दिल्ली: 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से पीएम आवास तक सफर करने के लिए सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर का चुनाव किया. यह फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 मॉडल है, जो मुंबई रजिस्ट्रेशन के साथ वीआईपी सिक्योरिटी पूल में शामिल रहती है और अक्सर हाई-प्रोफाइल मूवमेंट के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाती है. दिलचस्प बात यह रही कि पुतिन की आधिकारिक कार अत्याधुनिक और भारी-भरकम Aurus Senat लिमोसिन तो काफिले में मौजूद थी, लेकिन पुतिन ने प्रोटोकॉल बदलते हुए पीएम मोदी के साथ फॉर्च्यूनर में यात्रा करना चुना.

पुतिन के दौरे से क्या उम्मीद? भारत को आर्थिक मोर्चे पर नए अवसर और मजबूत साझेदारी की आस.

पुतिन और मोदी का फॉर्च्यूनर जैसी आम दिखने वाली लेकिन भरोसेमंद SUV में सफर करना यह साबित करता है कि कभी-कभी साधारण चुनाव भी गहरे कूटनीतिक संकेत दे जाते हैं. यह शक्ति के प्रदर्शन से ज्यादा साझेदारी के एक सहज, संतुलित और भरोसेमंद रूप को दर्शाता है.

टोयोटा का चुनाव क्यों?

दुनिया भर में जहां नेता अक्सर अमेरिकी या यूरोपीय लग्जरी कारों को राज्य परिवहन के रूप में चुनते हैं, वहीं मोदी और पुतिन का फॉर्च्यूनर में बैठना एक प्रतीकात्मक कदम भी माना जा रहा है. टोयोटा जापानी कंपनी है ना यूरोपीय, ना अमेरिकी और इसका चुनाव शायद इस व्यापक संदेश का हिस्सा था कि भारत (और इस यात्रा के संदर्भ में भारत-रूस साझेदारी) पश्चिमी ‘प्रतिष्ठा कूटनीति’ पर निर्भर नहीं है. एक व्यावहारिक, भरोसेमंद और अपेक्षाकृत सामान्य लग्ज़री SUV में सफर करना यह दर्शाता है कि दोनों नेता दिखावे से ज्यादा सरलता और वास्तविकता पर जोर देना चाहते थे.

कूटनीतिक तौर पर देखें तो यह निर्णय एक ऐसी छवि प्रस्तुत करता है जिसमें चमक-दमक से अधिक स्वतंत्रता, संतुलन और साझेदारी पर ध्यान दिया जाता है.

दुनिया के नेता किस तरह की कारों में चलते हैं?

दुनिया भर के शीर्ष नेता अक्सर ऐसी कस्टमाइज़्ड, बख्तरबंद लग्जरी कारों में सफर करते हैं जो सुरक्षा, शक्ति के प्रतीक और आराम तीनों का मेल होती हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति ‘द बीस्ट’ नाम की खासतौर पर बनी कैडिलैक लिमोसिन में चलते हैं, जिसे चलते-फिरते किले जैसा डिज़ाइन किया गया है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आधिकारिक कार Aurus Senat है, जो पूरी तरह रूसी तकनीक से बनी एक उच्च-स्तरीय बख़्तरबंद लिमोसिन है.

यूके के किंग औपचारिक अवसरों पर अपनी कस्टम Bentley State Limousine का उपयोग करते हैं. इसके अलावा कई एशियाई व यूरोपीय नेता Mercedes-Maybach S-Class, BMW 7 Series, Lexus और Toyota Land Cruiser जैसी कारों के बख़्तरबंद संस्करणों में यात्रा करते हैं.

ये कारें सिर्फ लग्जरी नहीं, सुरक्षा का किला होती हैं

इन वाहनों में बुलेटप्रूफ आर्मर, सुदृढ़ ढांचा, रन-फ्लैट टायर और अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में नेता सुरक्षित रहें और वहीं से कमांड संभाल सकें.