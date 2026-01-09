Mobile Recharge Price Hike: अब फोन पर बात करना होगा और भी महंगा? जून में मोबाइल टैरिफ में हो सकती हैं 15% की बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ेगा बोझ

Restrictions on women's use of mobile phones (Credit-Unsplash)

Mobile Recharge Price Hike: टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मोबाइल टैरिफ जून 2026 में करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं. यह बढ़ोतरी लगभग दो साल बाद होने की संभावना है.एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में टेलीकॉम सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ रेट दोगुने से भी ज्यादा हो सकती है. Mobile Recharge Hike 2025: मोबाइल रिचार्ज होंगे महंगे! दिसंबर तक बढ़ सकते हैं 10-20% तक टैरिफ, जानिए वजह

यह जानकारी ब्रोकरेज फर्म Jefferies की एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसे इक्विटी एनालिस्ट अक्षत अग्रवाल और इक्विटी एसोसिएट आयुष बंसल ने तैयार किया है. रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर टेलीकॉम कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा और सेक्टर को मजबूती मिलेगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Jio का प्रस्तावित आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आ सकता है. इससे न केवल टेलीकॉम सेक्टर की वैल्यूएशन बढ़ेगी, बल्कि मोबाइल सेवाओं के दाम बढ़ाने को भी समर्थन मिलेगा.

एनालिस्ट्स का कहना है कि भारत में मोबाइल टैरिफ बढ़ाने का ट्रेंड पहले भी इसी तरह का रहा है. पिछली बार टैरिफ में बढ़ोतरी के करीब दो साल बाद फिर से दाम बढ़ाए जाने की संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो इसका असर सीधे उपभोक्ताओं के मोबाइल बिल पर पड़ेगा, जबकि टेलीकॉम कंपनियों की आमदनी में तेज़ उछाल देखने को मिल सकता है.