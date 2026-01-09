Gold Rate Today, January 9, 2026: आज सोने की कीमतों में बदलाव, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य शहरों में 22K-24K गोल्ड प्राइस चेक करें

Gold Rate Today, January 9, 2026: आज यानी 9 जनवरी को भारत में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ठंडे रुख का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा है. पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के कारण सोने के दामों में तेज उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था, लेकिन अब कीमतों में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं. इससे खरीदारों और निवेशकों को कुछ राहत मिली है. आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग एक जैसे स्तर पर कारोबार करते दिखे. Gold Rate Today, January 5, 2026: साल के पहले कारोबारी हफ्ते में उछला सोना, दिल्ली से मुंबई तक नई कीमतें लागू, जानें अपने शहर का भाव

ताजा भाव क्या हैं?

ताजा बाजार आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता) प्रमुख शहरों में करीब 1,37,990 रुपये से 1,39,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रहा. वहीं, आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 1,26,490 रुपये से 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार करता नजर आया. ज्यादातर बाजारों में एक दिन में 10 से 50 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है.

 

आज का रेट (Gold Rates in India: January 9, 2026)

(All prices in INR per 10 grams; GST, TCS & making charges not included)

City 22-Carat Gold (10g) 24-Carat Gold (10g)
Delhi INR 1,26,640 INR 1,38,140
Mumbai INR 1,26,490 INR 1,37,990
Chennai INR 1,27,500 INR 1,39,090
Hyderabad INR 1,26,490 INR 1,37,990
Bengaluru INR 1,26,490 INR 1,37,990
Ahmedabad INR 1,26,540 INR 1,38,040
Kolkata INR 1,26,490 INR 1,37,990
Srinagar INR 1,26,640 INR 1,38,140
Jodhpur INR 1,26,640 INR 1,38,140
Jaipur INR 1,26,640 INR 1,38,140
Bhopal INR 1,27,000 INR 1,33,350
Lucknow INR 1,26,640 INR 1,38,140
Noida INR 1,26,640 INR 1,38,140
Ghaziabad INR 1,26,640 INR 1,38,140
Gurugram INR 1,26,640 INR 1,38,140

आज सोना सस्ता क्यों हुआ?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में आई इस हल्की गिरावट के पीछे कई कारण हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव में कुछ कमी आने से निवेशकों ने मुनाफावसूली की.

अमेरिकी डॉलर मजबूत बना हुआ है, जिससे वैश्विक बाजार में सोने की मांग पर दबाव पड़ा.

हालिया तेजी के बाद सोना फिलहाल स्थिरता (कंसोलिडेशन) के दौर में प्रवेश करता दिख रहा है.

शहरों के हिसाब से रुझान

चेन्नई में मजबूत मांग और स्थानीय शुल्क के कारण सोना अब भी सबसे महंगा बना हुआ है.

मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के दाम अपेक्षाकृत कम हैं.

उत्तर भारत के शहरों—दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम—में कीमतें लगभग समान स्तर पर हैं, जो मांग के स्थिर रुझान को दर्शाता है.

आगे क्या रहेगा सोने का हाल?

हालांकि आज सोने के दामों में हल्की गिरावट आई है, लेकिन लंबी अवधि में सोने को लेकर रुख सकारात्मक बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंकों की खरीद, महंगाई की चिंता और सुरक्षित निवेश की मांग आने वाले महीनों में सोने की कीमतों को सहारा देती रहेगी. अगर घरेलू बाजार में सोना अहम समर्थन स्तरों से ऊपर बना रहता है, तो आगे भी तेजी का रुझान कायम रह सकता है.