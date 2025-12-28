यूक्रेन-रूस युद्ध पर बड़ी पहल: फ्लोरिडा में आज Volodymyr Zelensky से मिलेंगे Donald Trump, कीव ने पेश किया 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव

वॉशिंगटन, 28 दिसंबर: अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रविवार को फ्लोरिडा (Florida) में यूक्रेन के राष्ट्रपति (Ukrainian President) वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) से मिलने वाले हैं, क्योंकि कीव (Kyiv) यूक्रेन में रूस के लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से एक नए 20-पॉइंट शांति प्लान पर आगे बढ़ रहा है. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को घोषणा की कि ट्रंप रविवार, 28 दिसंबर को फ्लोरिडा के पाम बीच में जेलेंस्की से मिलेंगे.

मीटिंग से पहले, ट्रंप ने खुद को यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित समझौते का आखिरी फैसला करने वाला बताया, और जेलेंस्की के लेटेस्ट प्रस्ताव पर सावधानी भरा रुख अपनाया. ट्रंप ने POLITICO को एक इंटरव्यू में कहा, 'जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता, तब तक उसके पास कुछ नहीं है. तो हम देखेंगे कि उसके पास क्या है. जेलेंस्की ने कहा है कि वह बातचीत में एक बदला हुआ शांति ढांचा लाएंगे, जिसमें एक डीमिलिटराइज्ड जोन के प्रस्ताव और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा शामिल होगी.

जेलेंस्की शनिवार को यूक्रेन संकट को खत्म करने के मकसद से बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा जाने से पहले कनाडा के शहर में रुके. शुक्रवार को ट्रंप से मुलाकात से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, यूक्रेनी नेता ने कहा कि दोनों पक्ष 'जितना हो सके उतना फाइनल करने' की कोशिश करेंगे, साथ ही यह भी चेतावनी दी कि वह यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि बैठक से कोई पक्का समझौता होगा या नहीं. इससे पहले, उन्होंने X पर लिखा कि 'नए साल से पहले बहुत कुछ तय किया जा सकता है.' यह भी पढ़ें: यूक्रेन और रूस के लिए Volodymyr Zelenskyy के 20-पॉइंट शांति प्लान पर बोले डोनाल्ड ट्रंप- 'जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता, तब तक उसके पास कुछ नहीं है'

ट्रंप ने कहा कि उन्हें जेलेंस्की के साथ बातचीत के प्रोडक्टिव होने की उम्मीद है और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह मॉस्को के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उनके साथ सब अच्छा होगा. मुझे लगता है कि (वोलोदिमीर) पुतिन के साथ भी सब अच्छा होगा,' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह रूसी राष्ट्रपति से 'जल्द ही, जितना मैं चाहता हूं' बात करेंगे. राष्ट्रपति की टिप्पणियां अमेरिकी-मध्यस्थता वाले शांति प्रयास में वाशिंगटन की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती हैं, भले ही रूस ने अपनी बताई गई स्थितियों से बहुत कम बदलाव दिखाया हो. ट्रंप ने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है. उन्होंने कहा, 'उनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है, बहुत ही खराब हालत में.'

इस बीच, जेलेंस्की ने फ्लोरिडा बैठक से पहले राजनयिक पहुंच तेज कर दी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने नाटो, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क और एस्टोनिया के नेताओं से बात करके स्थितियों को कोऑर्डिनेट किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि 'यूक्रेन कभी भी शांति के रास्ते में बाधा नहीं रहा है और न ही कभी होगा.' यह नियोजित बैठक जेलेंस्की की हाल ही में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ हुई बातचीत के बाद हुई है. जेलेंस्की ने बाद में उस बातचीत को 'अच्छी बातचीत' बताया.

जेलेंस्की ने रिपोर्टर्स को बताया कि यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बनाया गया 20-पॉइंट प्लान 90 प्रतिशत तैयार है. उन्होंने कहा कि उनका इरादा इस बात पर चर्चा करने का है कि यूक्रेन के सहयोगी उसकी भविष्य की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं, भले ही कीव लंबे समय से चली आ रही मांगों पर लचीलापन दिखा रहा हो. जेलेंस्की ने कहा कि रविवार की बातचीत में जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के मैनेजमेंट और यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर कंट्रोल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिस पर मॉस्को अपना दावा करता है. यूक्रेनी अधिकारियों ने नवीनतम शांति प्रस्ताव को क्षेत्र छोड़े बिना लचीलापन दिखाने की कोशिश बताया है, जिसमें डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों से रूस की आपसी वापसी से जुड़ा एक डीमिलिटराइज्ड जोन शामिल है.

रूस ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह ऐसी शर्तें मानने को तैयार है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के वरिष्ठ विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने मॉस्को को नवीनतम प्रस्ताव मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन के सदस्यों से बात की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत कब हुई थी.