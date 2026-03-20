PSL 2026 Schedule, Free PDF Download Online: पीएसएल 2026 शेड्यूल जारी, 8 टीमों के साथ पहली बार होगा टूर्नामेंट, बस एक क्लिक पर देखें शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी

|26 मार्च
|1
|लाहौर कलंदर्स vs हैदराबाद किंग्समेन
|लाहौर
|20:30
|27 मार्च
|2
|क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs कराची किंग्स
|लाहौर
|20:30
|28 मार्च
|3
|पेशावर जाल्मी vs रावलपिंडिज
|पेशावर
|15:00
|28 मार्च
|4
|मुल्तान सुल्तांस vs इस्लामाबाद यूनाइटेड
|लाहौर
|20:30
|29 मार्च
|5
|क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs हैदराबाद किंग्समेन
|लाहौर
|15:00
|29 मार्च
|6
|लाहौर कलंदर्स vs कराची किंग्स
|लाहौर
|20:30
|31 मार्च
|7
|इस्लामाबाद यूनाइटेड vs पेशावर जाल्मी
|रावलपिंडी
|20:30
|1 अप्रैल
|8
|मुल्तान सुल्तांस vs हैदराबाद किंग्समेन
|मुल्तान
|20:30
|2 अप्रैल
|9
|इस्लामाबाद यूनाइटेड vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स
|रावलपिंडी
|15:00
|2 अप्रैल
|10
|रावलपिंडिज vs कराची किंग्स
|रावलपिंडी
|20:30
|3 अप्रैल
|11
|मुल्तान सुल्तांस vs लाहौर कलंदर्स
|मुल्तान
|20:30
|4 अप्रैल
|12
|रावलपिंडिज vs इस्लामाबाद यूनाइटेड
|रावलपिंडी
|20:30
|5 अप्रैल
|13
|मुल्तान सुल्तांस vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स
|मुल्तान
|20:30
|6 अप्रैल
|14
|मुल्तान सुल्तांस vs रावलपिंडिज
|मुल्तान
|20:30
|8 अप्रैल
|15
|हैदराबाद किंग्समेन vs पेशावर जाल्मी
|कराची
|20:30
|9 अप्रैल
|16
|लाहौर कलंदर्स vs इस्लामाबाद यूनाइटेड
|फैसलाबाद
|15:00
|9 अप्रैल
|17
|कराची किंग्स vs पेशावर जाल्मी
|कराची
|20:30
|10 अप्रैल
|18
|क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs रावलपिंडिज
|कराची
|20:30
|11 अप्रैल
|19
|पेशावर जाल्मी vs लाहौर कलंदर्स
|फैसलाबाद
|15:00
|11 अप्रैल
|20
|कराची किंग्स vs हैदराबाद किंग्समेन
|कराची
|20:30
|12 अप्रैल
|21
|हैदराबाद किंग्समेन vs इस्लामाबाद यूनाइटेड
|कराची
|20:30
|13 अप्रैल
|22
|पेशावर जाल्मी vs मुल्तान सुल्तांस
|फैसलाबाद
|20:30
|15 अप्रैल
|23
|पेशावर जाल्मी vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स
|फैसलाबाद
|20:30
|16 अप्रैल
|24
|हैदराबाद किंग्समेन vs रावलपिंडिज
|फैसलाबाद
|15:00
|16 अप्रैल
|25
|कराची किंग्स vs इस्लामाबाद यूनाइटेड
|कराची
|20:30
|17 अप्रैल
|26
|लाहौर कलंदर्स vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स
|फैसलाबाद
|20:30
|18 अप्रैल
|27
|लाहौर कलंदर्स vs रावलपिंडिज
|फैसलाबाद
|20:30
|19 अप्रैल
|28
|मुल्तान सुल्तांस vs कराची किंग्स
|लाहौर
|15:00
|19 अप्रैल
|29
|क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs हैदराबाद किंग्समेन
|लाहौर
|20:30
|21 अप्रैल
|30
|लाहौर कलंदर्स vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स
|लाहौर
|15:00
|21 अप्रैल
|31
|रावलपिंडिज vs मुल्तान सुल्तांस
|रावलपिंडी
|20:30
|22 अप्रैल
|32
|कराची किंग्स vs हैदराबाद किंग्समेन
|लाहौर
|15:00
|22 अप्रैल
|33
|पेशावर जाल्मी vs मुल्तान सुल्तांस
|रावलपिंडी
|20:30
|23 अप्रैल
|34
|रावलपिंडिज vs इस्लामाबाद यूनाइटेड
|रावलपिंडी
|15:00
|23 अप्रैल
|35
|लाहौर कलंदर्स vs कराची किंग्स
|लाहौर
|20:30
|24 अप्रैल
|36
|इस्लामाबाद यूनाइटेड vs पेशावर जाल्मी
|रावलपिंडी
|20:30
|25 अप्रैल
|37
|क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs कराची किंग्स
|लाहौर
|15:00
|25 अप्रैल
|38
|लाहौर कलंदर्स vs हैदराबाद किंग्समेन
|लाहौर
|20:30
|26 अप्रैल
|39
|रावलपिंडिज vs पेशावर जाल्मी
|रावलपिंडी
|15:00
|26 अप्रैल
|40
|इस्लामाबाद यूनाइटेड vs मुल्तान सुल्तांस
|रावलपिंडी
|20:30
|28 अप्रैल
|41
|क्वालिफायर
|रावलपिंडी
|20:30
|29 अप्रैल
|42
|एलिमिनेटर 1
|लाहौर
|20:30
|1 मई
|43
|एलिमिनेटर 2
|लाहौर
|20:30
|3 मई
|44
|फाइनल
|लाहौर
|20:30