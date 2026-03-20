PSL 2026 Schedule, Free PDF Download Online: पीएसएल 2026 शेड्यूल जारी, 8 टीमों के साथ पहली बार होगा टूर्नामेंट, बस एक क्लिक पर देखें शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी

PSL 2026 Schedule, PDF Download Online: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस बार का सीजन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के 11वें संस्करण को और बड़ा और रोमांचक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. पीएसएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च 2026 से होगी, जहां उद्घाटन मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का सामना नई टीम हैदराबाद किंग्समेन से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा. यह टूर्नामेंट कुल 39 दिनों तक चलेगा और फाइनल मुकाबला 3 मई 2026 को लाहौर में खेला जाएगा.

नई टीमें और बदला हुआ फॉर्मेट

इस बार लीग में दो नई टीमों को शामिल किया गया है—हैदराबाद किंग्समेन और रावलपिंडिज. इसके साथ ही टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बदला गया है. अब 8 टीमों को 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की टीमों से दो बार और दूसरे ग्रुप की टीमों से एक बार भिड़ेगी.

लीग स्टेज के बाद पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी, जहां पारंपरिक पेज प्लेऑफ सिस्टम के तहत मुकाबले खेले जाएंगे.

कुल 44 मैचों का होगा आयोजन

इस सीजन में कुल 44 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट पाकिस्तान के 6 अलग-अलग शहरों में आयोजित होगा. लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी के अलावा इस बार फैसलाबाद और पेशावर भी पहली बार पीएसएल मैचों की मेजबानी करेंगे.

फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 7 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि पेशावर का इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम भी पहली बार लीग मैचों का आयोजन करेगा.

पीएसएल 2026 मैच शेड्यूल (लीग स्टेज + प्लेऑफ)

तारीख मैच मुकाबला स्थान समय (IST)
26 मार्च 1 लाहौर कलंदर्स vs हैदराबाद किंग्समेन लाहौर 20:30
27 मार्च 2 क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs कराची किंग्स लाहौर 20:30
28 मार्च 3 पेशावर जाल्मी vs रावलपिंडिज पेशावर 15:00
28 मार्च 4 मुल्तान सुल्तांस vs इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर 20:30
29 मार्च 5 क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs हैदराबाद किंग्समेन लाहौर 15:00
29 मार्च 6 लाहौर कलंदर्स vs कराची किंग्स लाहौर 20:30
31 मार्च 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड vs पेशावर जाल्मी रावलपिंडी 20:30
1 अप्रैल 8 मुल्तान सुल्तांस vs हैदराबाद किंग्समेन मुल्तान 20:30
2 अप्रैल 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी 15:00
2 अप्रैल 10 रावलपिंडिज vs कराची किंग्स रावलपिंडी 20:30
3 अप्रैल 11 मुल्तान सुल्तांस vs लाहौर कलंदर्स मुल्तान 20:30
4 अप्रैल 12 रावलपिंडिज vs इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी 20:30
5 अप्रैल 13 मुल्तान सुल्तांस vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान 20:30
6 अप्रैल 14 मुल्तान सुल्तांस vs रावलपिंडिज मुल्तान 20:30
8 अप्रैल 15 हैदराबाद किंग्समेन vs पेशावर जाल्मी कराची 20:30
9 अप्रैल 16 लाहौर कलंदर्स vs इस्लामाबाद यूनाइटेड फैसलाबाद 15:00
9 अप्रैल 17 कराची किंग्स vs पेशावर जाल्मी कराची 20:30
10 अप्रैल 18 क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs रावलपिंडिज कराची 20:30
11 अप्रैल 19 पेशावर जाल्मी vs लाहौर कलंदर्स फैसलाबाद 15:00
11 अप्रैल 20 कराची किंग्स vs हैदराबाद किंग्समेन कराची 20:30
12 अप्रैल 21 हैदराबाद किंग्समेन vs इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची 20:30
13 अप्रैल 22 पेशावर जाल्मी vs मुल्तान सुल्तांस फैसलाबाद 20:30
15 अप्रैल 23 पेशावर जाल्मी vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स फैसलाबाद 20:30
16 अप्रैल 24 हैदराबाद किंग्समेन vs रावलपिंडिज फैसलाबाद 15:00
16 अप्रैल 25 कराची किंग्स vs इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची 20:30
17 अप्रैल 26 लाहौर कलंदर्स vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स फैसलाबाद 20:30
18 अप्रैल 27 लाहौर कलंदर्स vs रावलपिंडिज फैसलाबाद 20:30
19 अप्रैल 28 मुल्तान सुल्तांस vs कराची किंग्स लाहौर 15:00
19 अप्रैल 29 क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs हैदराबाद किंग्समेन लाहौर 20:30
21 अप्रैल 30 लाहौर कलंदर्स vs क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर 15:00
21 अप्रैल 31 रावलपिंडिज vs मुल्तान सुल्तांस रावलपिंडी 20:30
22 अप्रैल 32 कराची किंग्स vs हैदराबाद किंग्समेन लाहौर 15:00
22 अप्रैल 33 पेशावर जाल्मी vs मुल्तान सुल्तांस रावलपिंडी 20:30
23 अप्रैल 34 रावलपिंडिज vs इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी 15:00
23 अप्रैल 35 लाहौर कलंदर्स vs कराची किंग्स लाहौर 20:30
24 अप्रैल 36 इस्लामाबाद यूनाइटेड vs पेशावर जाल्मी रावलपिंडी 20:30
25 अप्रैल 37 क्वेटा ग्लैडिएटर्स vs कराची किंग्स लाहौर 15:00
25 अप्रैल 38 लाहौर कलंदर्स vs हैदराबाद किंग्समेन लाहौर 20:30
26 अप्रैल 39 रावलपिंडिज vs पेशावर जाल्मी रावलपिंडी 15:00
26 अप्रैल 40 इस्लामाबाद यूनाइटेड vs मुल्तान सुल्तांस रावलपिंडी 20:30
28 अप्रैल 41 क्वालिफायर रावलपिंडी 20:30
29 अप्रैल 42 एलिमिनेटर 1 लाहौर 20:30
1 मई 43 एलिमिनेटर 2 लाहौर 20:30
3 मई 44 फाइनल लाहौर 20:30

पहली बार 6 शहरों में मुकाबले

पीएसएल 2026 की एक और खास बात यह है कि पहली बार 6 अलग-अलग शहरों में मैच खेले जाएंगे. इससे न सिर्फ फैंस को ज्यादा मैच देखने का मौका मिलेगा, बल्कि लीग की लोकप्रियता भी और बढ़ेगी. कुल मिलाकर, पीएसएल 2026 पहले से ज्यादा बड़ा, रोमांचक और प्रतिस्पर्धी होने वाला है. नए फॉर्मेट और नई टीमों के साथ यह सीजन क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार अनुभव साबित हो सकता है.