Fastest Centuries In IPL History: आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक, जानिए किन बल्लेबाजों ने रचा इतिहास

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: Most Successful Captains in IPL History: आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान, जानिए किसने कितने मैच खेले और कितनी जीत दिलाई

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इस लीग में हर साल कई बड़े रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन सबसे खास उपलब्धियों में से एक है सबसे तेज शतक लगाना. टी20 फॉर्मेट में शतक लगाना ही बड़ी बात है, लेकिन कम गेंदों में शतक लगाना बल्लेबाज की आक्रामकता और क्लास को दर्शाता है.

आईपीएल के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने तूफानी पारियां खेलते हुए बेहद कम गेंदों में शतक जड़े हैं. इस सूची में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम आता है, जिन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए सिर्फ 30 गेंदों में शतक जड़ा था. यह आईपीएल ही नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास का भी सबसे तेज शतक है.

क्रिस गेल की इस पारी में उन्होंने 175 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. उनकी इस पारी ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था.

इसके अलावा यूसुफ पठान, डेविड मिलर और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाजों ने भी बेहद तेज शतक लगाकर अपना नाम इस सूची में दर्ज कराया है. इन खिलाड़ियों ने मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल दिया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

क्रमांक बल्लेबाज टीम गेंदों में शतक साल 1 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 30 2013 2 यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल्स 37 2010 3 डेविड मिलर पंजाब किंग्स 38 2013 4 ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद 39 2024 5 विल जैक्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 41 2024 6 एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 43 2016

रिकॉर्ड का महत्व

आईपीएल में तेज शतक लगाना सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह टीम की जीत में भी अहम भूमिका निभाता है. ऐसे शतक अक्सर मैच का परिणाम एकतरफा कर देते हैं और विपक्षी टीम को वापसी का मौका नहीं देते.

क्रिस गेल का 30 गेंदों में शतक आज भी एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है. हालांकि, टी20 क्रिकेट के तेजी से बदलते स्वरूप को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में कोई बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को चुनौती दे सकता है.

आईपीएल 2026 में भी फैंस को ऐसी ही विस्फोटक पारियों की उम्मीद होगी, जहां कोई बल्लेबाज नया इतिहास रच सकता है.