Most Successful Captains in IPL History: आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान, जानिए किसने कितने मैच खेले और कितनी जीत दिलाई

एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: TATA IPL Special Story: आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की वो दुनिया जिसने बदला टी20 क्रिकेट का चेहरा, यहां देखें टाटा आईपीएल से जुड़ें रोचक आकंड़ें

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों का खेल नहीं है, बल्कि यहां कप्तानी भी जीत और हार का बड़ा कारण बनती है. एक अच्छा कप्तान टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाता है और यही वजह है कि आईपीएल के इतिहास में कुछ कप्तान ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप से अलग पहचान बनाई है.

साल 2008 से लेकर 2025 तक आईपीएल में कई कप्तानों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें इस लीग का सबसे सफल कप्तान माना जाता है. इनमें महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं.

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार खिताब जिताया और उनकी कप्तानी में टीम हमेशा प्लेऑफ में पहुंची. धोनी की शांत कप्तानी और मैच फिनिश करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है.

रोहित शर्मा भी इस सूची में पीछे नहीं हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया और उनकी कप्तानी में टीम ने कई बार दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. रोहित की आक्रामक सोच और रणनीति ने उन्हें एक सफल कप्तान बनाया.

गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार खिताब दिलाया और टीम को एक मजबूत इकाई में बदल दिया. वहीं डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 2016 में चैंपियन बनाया और लगातार अच्छे प्रदर्शन किए. विराट कोहली भले ही अपनी टीम को खिताब नहीं दिला पाए, लेकिन उनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कई यादगार मुकाबले जीते और 2016 में फाइनल तक पहुंची.

आईपीएल के सफल कप्तानों का रिकॉर्ड (2008–2025)

क्रमांक कप्तान टीम मैच जीत जीत प्रतिशत 1 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 220+ 130+ 59% 2 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 160+ 90+ 56% 3 गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स 130+ 70+ 53% 4 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 140+ 65+ 46% 5 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 80+ 40+ 52% 6 एडम गिलक्रिस्ट डेक्कन चार्जर्स 70+ 35+ 50% 7 शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स 55+ 30+ 54%

कप्तानी का महत्व

आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में कप्तान की भूमिका बेहद अहम होती है. सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव और दबाव में फैसले लेना ही एक कप्तान को महान बनाता है.

महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे कप्तानों ने यह साबित किया है कि अनुभव और शांत दिमाग से बड़े मुकाबले जीते जा सकते हैं. यही कारण है कि उन्हें आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान माना जाता है.

आईपीएल 2026 में भी नए कप्तानों के पास मौका होगा कि वह अपनी कप्तानी से टीम को ऊंचाइयों तक ले जाएं और इस खास सूची में अपना नाम दर्ज कराएं.