TATA IPL Special Story: आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की वो दुनिया जिसने बदला टी20 क्रिकेट का चेहरा, यहां देखें टाटा आईपीएल से जुड़ें रोचक आकंड़ें
एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Scorecard: ऑकलैंड में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से रौंदा, सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त; यहां देखें NZ बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बन चुकी है, जहां हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं और पुराने टूटते हैं. साल 2008 में शुरू हुई इस लीग ने क्रिकेट को पूरी तरह बदल दिया है. यहां बल्लेबाजों की विस्फोटक पारियां, गेंदबाजों की सटीक रणनीति और रोमांचक मुकाबले इसे खास बनाते हैं.

आईपीएल के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें, तो इस सूची में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सबसे आगे हैं. उन्होंने 8000 से ज्यादा रन बनाकर इस लीग में अपनी बादशाहत साबित की है. उनके बाद रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे बल्लेबाजों का नाम आता है, जिन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है.

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (टॉप 5)

क्रमांक खिलाड़ी टीम रन
1 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 8600+
2 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 7000+
3 शिखर धवन पंजाब किंग्स 6500+
4 डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद 6400+
5 सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स 5500+

गेंदबाजी में भी कई खिलाड़ियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाजों के नाम रहा है. जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और अमित मिश्रा भी इस सूची में शामिल हैं.

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज (टॉप 5)

क्रमांक खिलाड़ी टीम विकेट
1 युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स 180+
2 ड्वेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स 180+
3 पियूष चावला मुंबई इंडियंस 170+
4 अमित मिश्रा लखनऊ सुपर जायंट्स 170+
5 जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस 180+

आईपीएल में टीमों की बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीमें रही हैं. मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब जीता है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 बार ट्रॉफी अपने नाम की है. इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा हाई-वोल्टेज रहता है.

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो क्रिस गेल इस मामले में सबसे आगे हैं. उन्होंने इस लीग में 6 शतक लगाए हैं. वहीं सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, जो उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में बनाया था.

आईपीएल के कुछ बड़े रिकॉर्ड

रिकॉर्ड खिलाड़ी आंकड़ा
सबसे ज्यादा रन विराट कोहली 8600+
सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल 180+
सबसे ज्यादा शतक क्रिस गेल 6
सबसे तेज शतक क्रिस गेल 30 गेंद
सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल 350+

आईपीएल ने कई युवा खिलाड़ियों को भी पहचान दिलाई है. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी इसी लीग से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्टार बने हैं.

आने वाले आईपीएल 2026 सीजन में भी फैंस को नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं. विराट कोहली 9000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल विकेटों के नए रिकॉर्ड बना सकते हैं.

आईपीएल की यही खासियत है कि यहां हर मैच में कुछ नया देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह लीग हर साल और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है.