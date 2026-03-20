IPL 2026: आगामी आईपीएल में 200 छक्कों के करीब ये चार विस्फोटक बल्लेबाज, बना सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: Fastest Centuries In IPL History: आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक, जानिए किन बल्लेबाजों ने रचा इतिहास

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है और इस बार भी टूर्नामेंट में चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है. आधुनिक टी20 क्रिकेट में छक्के लगाना सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही कारण है कि बड़े हिटर्स टीमों के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं.

आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर खिताब जीता था, जिससे साफ हो गया कि इस फॉर्मेट में पावर-हिटिंग कितनी अहम है. अब आईपीएल 2026 में कुछ बल्लेबाज 200 छक्कों के खास क्लब में शामिल होने के बेहद करीब हैं.

जोश बटलर (185 छक्के): इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोश बटलर आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक हैं. उनके नाम 185 छक्के दर्ज हैं और उन्हें 200 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 छक्कों की जरूरत है. बटलर की आक्रामक शुरुआत किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकती है, ऐसे में यह उपलब्धि उनके लिए ज्यादा दूर नहीं है.

ऋषभ पंत (170 छक्के): भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने अनोखे और निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अब तक 170 छक्के लगाए हैं और 200 छक्कों तक पहुंचने के लिए उन्हें 30 छक्कों की जरूरत है. पंत स्पिनर्स के खिलाफ खास तौर पर खतरनाक माने जाते हैं और अगर उनका बल्ला चला, तो वह आसानी से यह मुकाम हासिल कर सकते हैं.

सूर्यकुमार यादव (168 छक्के): मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, जिन्हें "मिस्टर 360" भी कहा जाता है, अपने अलग अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं. आईपीएल 2025 तक उनके नाम 168 छक्के हैं. उन्हें 200 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 32 छक्कों की जरूरत है. उनका स्ट्राइक रेट 148.66 बताता है कि वह कितनी तेजी से मैच का रुख बदल सकते हैं.

निकोलस पूरन (167 छक्के): वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन भी इस सूची में शामिल हैं. उन्होंने 167 छक्के लगाए हैं और वह सूर्यकुमार यादव से सिर्फ एक छक्का पीछे हैं. खास बात यह है कि पूरन ने यह उपलब्धि सिर्फ 90 मैचों में हासिल की है. आईपीएल 2025 में उन्होंने 40 छक्के लगाए थे और वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे. उनका स्ट्राइक रेट 168.98 है, जो उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का सबूत है.

रिकॉर्ड पर सबकी नजर

आईपीएल 2026 में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों बल्लेबाजों में से कौन सबसे पहले 200 छक्कों का आंकड़ा छूता है. इन खिलाड़ियों की फॉर्म और आक्रामक शैली को देखते हुए यह तय है कि फैंस को एक बार फिर छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी.