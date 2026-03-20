PM Modi ने Anutin Charnvirakul को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर दी बधाई, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को अनुतिन चार्नविराकुल (Anutin Charnvirakul) को थाईलैंड (Thailand) के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए अपने संदेश में पीएम मोदी (PM Modi) ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की इच्छा व्यक्त की. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों राष्ट्र शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे. यह भी पढ़ें: YouTube पर PM मोदी का जलवा, 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी सहित अन्य को पछाड़ा

भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी पर जोर

पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत और थाईलैंड के संबंध साझा सभ्यतागत विरासत और जीवंत जन-केंद्रित संबंधों पर आधारित हैं. उन्होंने लिखा, ‘मैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर श्री अनुतिन चार्नविराकुल को बधाई देता हूं. मैं उनके साथ मिलकर भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी को और अधिक बहुआयामी और मजबूत बनाने के लिए तत्पर हूं.’

संसदीय चुनाव में चार्नविराकुल की बड़ी जीत

थाईलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचले सदन) में गुरुवार को हुए मतदान में 'भूमजइथाई पार्टी' के उम्मीदवार अनुतिन चार्नविराकुल ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया. हाउस स्पीकर सोफोन जारम के अनुसार, 499 सदस्यों वाले सदन में चार्नविराकुल को 293 वोट मिले, जो प्रधानमंत्री पद के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं अधिक थे. उनके प्रतिद्वंद्वी और 'पीपुल्स पार्टी' के नेता नत्थाफोंग रुेंगपान्यवुत को केवल 119 वोट प्राप्त हुए.

राजनीतिक पृष्ठभूमि और चुनौतियां

अनुतिन चार्नविराकुल की यह जीत थाईलैंड में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुई है. वे पिछले साल सितंबर से ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे. इससे पहले थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनवात्रा को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पद से हटा दिया था, जिसके बाद चार्नविराकुल ने कमान संभाली थी. फरवरी में हुए चुनावों के बाद अब उन्होंने विधिवत रूप से सदन का विश्वास हासिल कर लिया है. यह भी पढ़ें: PM Modi West Bengal Visit: पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, 18 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

आगे की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल आधिकारिक तौर पर शुरू करने के लिए चार्नविराकुल को अब थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न के औपचारिक समर्थन (Endorsement) का इंतजार है. वे थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे. अपने संबोधन में चार्नविराकुल ने सभी सांसदों और सीनेटरों को आश्वस्त किया कि वे देश की समृद्धि और जनहित के लिए सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेंगे.