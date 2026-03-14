PM Modi West Bengal Visit: पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, 18 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

PM Modi West Bengal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 14 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. दोपहर करीब 2 बजे कोलकाता में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान वे राज्य को 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे का आधुनिकीकरण और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इस यात्रा का उद्देश्य पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देना है.

सड़क बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश

प्रधानमंत्री के इस दौरे का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क नेटवर्क के विस्तार को समर्पित है. वे लगभग 16,990 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण NH-116A पर 231 किलोमीटर लंबा खड़गपुर-मोरेग्राम आर्थिक गलियारा है. यह भी पढ़े: PM Modi West Bengal Visit: सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के बारे में दी जानकारी, कहा- 5 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे शामिल

यह कॉरिडोर पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, हुगली, पूर्व बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों से होकर गुजरेगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद खड़गपुर और मोरेग्राम के बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा के समय में 7 से 8 घंटे की बड़ी बचत होगी. इसके अलावा, NH-14 पर दुबराजपुर बाईपास और कांसाबती व शिलाबती नदियों पर नए पुलों का शिलान्यास भी किया जाएगा.

रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र में बड़े बदलाव

रेलवे क्षेत्र में सुधार करते हुए पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए छह रेलवे स्टेशनों (कामाख्यागुरी, अनारा, तामलुक, हल्दिया, बाराभूम और सिउरी) का उद्घाटन करेंगे. साथ ही, वे पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. बेलदा और दांतन के बीच 16 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जाएगी.

बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में बर्थ नंबर 2 के मशीनीकरण का उद्घाटन होगा. इससे माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और पर्यावरण के अनुकूल परिचालन सुनिश्चित होगा. कोलकाता के खिडदिरपुर डॉक्स में पुनरुद्धार परियोजना का भी शुभारंभ किया जाएगा.

कनेक्टिविटी और विकास का नया युग

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन सभी परियोजनाओं का सीधा लाभ बंगाल की जनता और उद्योगों को मिलेगा. सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रदूषण में कमी और यात्रा समय घटने से पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. यह दौरा बंगाल में आगामी चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी की 'परिवर्तन यात्रा' का समापन भी इसी दौरान कोलकाता में एक बड़ी रैली के साथ हो रहा है.