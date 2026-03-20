New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Stats: तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match Stats Highlights: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 20 मार्च को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में खेला गया. तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में 2-2 की बराबरी चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम भी बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Video Highlights: ऑकलैंड में टॉम लैथम ने खेली धमाकेदार पारी, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त; यहां देखें NZ बनाम SA मैच का पूरा हाइलाइट्स

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ कीवी टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है. पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली थी, जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया था.

मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनका यह निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ और दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 136 रन ही बना सकी. लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 16.2 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से जीत हासिल कर ली. सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम ने टीम को शानदार शुरुआत दी. कॉनवे ने 39 रन बनाए, जबकि टॉम लैथम ने नाबाद 63 रन की पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया.

गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया. काइल जैमीसन ने 4 ओवर में 2 विकेट हासिल किए. लॉकी फर्ग्यूसन ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट लिया. कप्तान मिचेल सैंटनर ने 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट झटके. वहीं, बेन सियर्स ने भी 2 विकेट अपने नाम किए. कोल मैककॉन्ची और जेम्स नीशम ने 1-1 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया.

टॉम लैथम का शानदार अर्धशतक

टॉम लैथम ने 55 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनकी स्ट्राइक रेट 114.55 की रही. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का चौथा अर्धशतक था और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा. उन्होंने अपना अर्धशतक 45 गेंदों में पूरा किया. अब तक टॉम लैथम 29 टी20 मैचों की 26 पारियों में 597 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 27.13 और स्ट्राइक रेट 109.54 का रहा है.

डेवोन कॉनवे की अहम पारी

डेवोन कॉनवे ने 26 गेंदों में 39 रन की तेज पारी खेली. उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए और उनकी स्ट्राइक रेट 150 रही. कॉनवे और लैथम के बीच पहले विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी हुई, जिसने मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में कर दिया. कॉनवे ने अब तक न्यूजीलैंड के लिए 69 मैचों में 1,839 रन बनाए हैं. उनका औसत 35.36 और स्ट्राइक रेट 128.60 का रहा है.

मैच में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स

न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई

टॉम लैथम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी20 अर्धशतक लगाया

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को 136 रन पर रोक दिया

कॉनवे और लैथम की 96 रन की साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट रही.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.