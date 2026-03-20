New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Video Highlights: ऑकलैंड में टॉम लैथम ने खेली धमाकेदार पारी, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त; यहां देखें NZ बनाम SA मैच का पूरा हाइलाइट्स

दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match Full Highlights: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 20 मार्च को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ऑकलैंड (Auckland) के ईडन पार्क (Eden Park) में खेला गया. तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में 2-2 की बराबरी चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम भी बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Abhishek Sharma New Milestone: आईपीएल के आगामी सीजन में अभिषेक शर्मा बना सकते हैं खास रिकॉर्ड, इस दिग्गज क्लब में करेंगे एंट्री

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाइलाइट्स (New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Full Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 46 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. इसके बाद डियान फॉरेस्टर और जॉर्ज लिंडे ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 68 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 136 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नकोबानी मोकोएना ने सबसे ज्यादा नाबाद 26 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान नकोबानी मोकोएना ने 20 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्के लगाए. जॉर्ज लिंडे के अलावा जॉर्ज लिंडे ने 23 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम को लॉकी फर्ग्यूसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन, बेन सियर्स और मिशेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. काइल जैमीसन,बेन सियर्स और मिशेल सेंटनर के अलावा लॉकी फर्ग्यूसन, कोल मैककोन्ची और जेम्स नीशम ने एक-एक विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 137 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 96 रन बोर्ड पर जड़ दिए. न्यूजीलैंड की टीम ने महज 16.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम ने सबसे ज्यादा नाबाद 63 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान टॉम लैथम ने 55 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. टॉम लैथम के अलावा डेवोन कॉनवे ने 36 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को कप्तान केशव महाराज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज और लुथो सिपाम्ला ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. केशव महाराज और लुथो सिपाम्ला के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार यानी 22 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंगटन (Wellington) के स्काई स्टेडियम (Sky Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.