Abhishek Sharma New Milestone: आईपीएल के आगामी सीजन में अभिषेक शर्मा बना सकते हैं खास रिकॉर्ड, इस दिग्गज क्लब में करेंगे एंट्री

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 3rd T20I Match Scorecard: ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दक्षिण अफ्रीका को महज 136 रनों पर रोका; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), उनका खेलने का अंदाज हमेशा आक्रामक रहता है. टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में शानदार अर्धशतक लगाकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अभिषेक अब आईपीएल 2026 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले अभिषेक शर्मा 2019 से टीम का हिस्सा हैं और हर सीजन में उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया है. आईपीएल 2025 तक उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 74 मैचों में कुल 96 छक्के लगाए हैं. अब आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 छक्के लगाते ही वह इस टीम के लिए 100 छक्के पूरे कर लेंगे. ऐसा करते ही वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

इस सूची में फिलहाल पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर हैं. डेविड वॉर्नर ने 2014 से 2021 के बीच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 95 मैचों में 143 छक्के लगाए थे. उनकी कप्तानी में टीम ने 2016 में आईपीएल खिताब भी जीता था.

अभिषेक शर्मा के पास आईपीएल 2026 में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 रन पूरे करने के भी करीब हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ 247 रनों की जरूरत है. अगर वह यह आंकड़ा पार कर लेते हैं, तो वह इस टीम के लिए 2000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे सफल बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ही हैं. उन्होंने 2 शतक और 40 अर्धशतकों की मदद से 4014 रन बनाए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर भारत के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन हैं, जिन्होंने 2013 से 2018 के बीच 91 मैचों में 2768 रन बनाए थे.

अभिषेक शर्मा की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह आगामी आईपीएल सीजन में इन दोनों उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. उनका आक्रामक अंदाज और लगातार सुधार उन्हें टीम का अहम खिलाड़ी बनाता है. ऐसे में आईपीएल 2026 में सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं.