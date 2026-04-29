Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 By Matrize: तमिलनाडु में Matrize के अनुमान में DMK गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, NDA को लग सकता हैं झटका

Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 By Matrize: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सामने आए Matrize एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गमके नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है. सर्वे के अनुसार, DMK-INC+ गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है. Exit Poll Results 2026: आज शाम जारी होंगे बंगाल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल, जानें सही समय और नियम

एग्जिट पोल के मुताबिक, डीएमके गठबंधन को 122 से 132 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA), जिसका राज्य में नेतृत्व अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कर रही है, को 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है.

मैट्रिज़ द्वारा तमिलनाडु एग्जिट पोल परिणाम 2026:

Matrize News के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु में एक बार फिर DMK की सरकार बन रही. एग्जिट पोल के मुताबिक DMK और सहयोगी दलों को 122-132 सीटें मिल सकती हैं जबकि AIADMK और सहयोगी दलों को 87-100 सीटें, एक्टर विजय की पार्टी TVK को 10-12 और अन्य को 00-06 सीटें मिलने का अनुमान है.… pic.twitter.com/a5pMr1uRnF — Matrize News Communications Pvt. Ltd (@Matrize_NC) April 29, 2026

इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्ट्री कज़गम को 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. अन्य दलों के खाते में 0 से 6 सीटें जाने का अनुमान है.

अगर ये अनुमान मतगणना के बाद सही साबित होते हैं, तो डीएमके गठबंधन लगातार एक और कार्यकाल के लिए सत्ता में बना रहेगा. हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे के आधार पर तैयार अनुमान होते हैं और अंतिम नतीजे नहीं होते. आधिकारिक परिणाम भारत का चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे.