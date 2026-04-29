West Bengal Exit Poll Results 2026: Matrize के अनुमान में कांटे की टक्कर, BJP को मामूली बढ़त

West Bengal Exit Poll Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है. Matrize के सर्वे के अनुसार, 294 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन मुकाबला काफी करीबी रहने का अनुमान है. West Bengal Exit Poll Results 2026: P-MARQ के अनुमान में BJP को स्पष्ट बहुमत, TMC को बड़ा झटका

एग्जिट पोल के मुताबिक, भाजपा को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े 148 के आसपास है. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन (TMC+) को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे साफ है कि सत्ता की लड़ाई काफी कड़ी हो सकती है.

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल परिणाम 2026

अन्य दलों के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है, जो अगर नतीजे करीबी रहे तो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में छोटे दल किंगमेकर की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं.

अगर ये अनुमान मतगणना के बाद सही साबित होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में हाल के वर्षों का सबसे करीबी चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां बहुत कम अंतर से अगली सरकार का फैसला होगा. हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे के आधार पर तैयार अनुमान होते हैं और अंतिम नतीजे नहीं होते. आधिकारिक परिणाम भारत का चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे.