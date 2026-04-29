MS vs HYDK, PSL 2026 Eliminator Live Score Update: गद्दाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तांस बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

मुल्तान सुल्तांस बनाम हैदराबाद किंग्समैन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen, Pakistan Super League 2026 Eliminator Match Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का एलिमिनेटर मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को मुल्तान सुल्तांस बनाम हैदराबाद किंग्समेन (MS vs HYDK) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा है. मुल्तान सुल्तांस ने इस सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम ने आसानी से प्लेऑफ में जगह बनाई है. वहीं, हैदराबाद किंग्समेन ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी करते हुए नॉकआउट में एंट्री की है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अगले चरण में पहुंचने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीजन में हैदराबाद किंग्समेन की अगुवाई मार्नस लाबुशेन कर रहे हैं, जबकि मुल्तान सुल्तांस की कमान एश्टन टर्नर के हाथों में है. यह भी पढ़ें: MI vs SRH, IPL 2026 41st Match Stats And Preview: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के इस एलिमिनेटर मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम है. हैदराबाद किंग्समेन ने इस सीजन की शुरुआत लगातार चार हार के साथ की थी, लेकिन टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई. टीम को एक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सिर्फ 80 रन पर ऑलआउट होना पड़ा था, जिससे नेट रन रेट पर असर पड़ा. हालांकि टीम ने अपने आखिरी मैच में रावलपिंडीज को 108 रन से हराकर शानदार वापसी की. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तांस ने पूरे सीजन में संतुलित प्रदर्शन किया, लेकिन हाल के मुकाबलों में टीम की गेंदबाजी चिंता का विषय रही है, खासकर बड़े स्कोर को डिफेंड करने में.

मुल्तान सुल्तांस क्रिकेट टीम बनाम हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Multan Sultans Cricket Team vs Hyderabad Kingsmen Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीते हैं. हैदराबाद किंग्समेन की टीम में मार्नस लाबुशेन, साइम अयूब और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद अली और आकिफ जावेद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तांस की टीम में स्टीवन स्मिथ, जोश फिलिप और शान मसूद जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच पलट सकते हैं. गेंदबाजी में पीटर सिडल और मोहम्मद वसीम जूनियर टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: मुल्तान सुल्तांस क्रिकेट टीम बनाम हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.