Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 by People’s Pulse: तमिलनाडु में DMK गठबंधन की वापसी लगभग तय, NDA पीछे

Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 by People’s Pulse: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर People’s Pulse के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ Dravida Munnetra Kazhagam के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस की वापसी के संकेत मिले हैं. सर्वे के मुताबिक यह गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में लौट सकता है. Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 By Matrize: तमिलनाडु में Matrize के अनुमान में DMK गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, NDA को लग सकता हैं झटका
एग्जिट पोल के अनुसार, DMK गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से काफी ज्यादा है. वहीं मुख्य विपक्षी All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam के नेतृत्व वाले National Democratic Alliance को 65 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है.
पीपुल्स पल्स द्वारा तमिलनाडु एग्जिट पोल परिणाम 2026:
#PeoplesPulse Exit Polls-2026 project the #DMK led alliance to retain power in Tamil Nadu.#Vijay party reshapes the contest, significantly influencing margins.
इसके अलावा अभिनेता Vijay की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam को 18 से 24 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. अन्य दलों के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं. अगर ये अनुमान मतगणना के बाद सही साबित होते हैं, तो DMK गठबंधन लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे आधारित अनुमान होते हैं और अंतिम नतीजे नहीं होते. आधिकारिक परिणाम भारत का चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे.