Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 By P-Marq: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK गठबंधन को 125 से 145 सीटें, AIADMK पिछड़ी

Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 By P-Marq: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर P-Marq के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ Dravida Munnetra Kazhagam के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है. सर्वे के मुताबिक DMK के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस एक बार फिर सत्ता में वापसी करता दिख रहा है. एग्जिट पोल के अनुसार, DMK गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam को 65 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे वह मुख्य विपक्ष के रूप में नजर आ सकती है. Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 by People’s Pulse: तमिलनाडु में DMK गठबंधन की वापसी लगभग तय, NDA पीछे

इसके अलावा अभिनेता Vijay की पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam को 16 से 26 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो एक नए दल के रूप में उल्लेखनीय प्रदर्शन माना जा रहा है. अन्य दलों के खाते में 1 से 6 सीटें जाने का अनुमान है.

पी-मार्क द्वारा तमिलनाडु एग्जिट पोल परिणाम 2026:

According to P-Marq, DMK+ will have 125-145 seats, with AIADMK trailing with 65-85, while TVK will make slight impact with 16-26 seats. 🗳️ #TamilNadu #ExitPoll2026 Live Updates ➠ https://t.co/Q3i6SJDs62 🗞️ #ElectionsWithET 📊 pic.twitter.com/VL7hl08NjU — Economic Times (@EconomicTimes) April 29, 2026

यह अनुमान दर्शाता है कि DMK गठबंधन राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जबकि AIADMK गठबंधन को मजबूत चुनौती देने में कठिनाई हो सकती है. हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे के आधार पर तैयार अनुमान होते हैं और अंतिम नतीजे नहीं होते. आधिकारिक परिणाम Election Commission of India द्वारा मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे.