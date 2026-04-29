Kerala Exit Poll Results 2026 by People’s Pulse: केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF की बन सकती हैं सरकार, LDF बहुमत से पीछे

Kerala Exit Poll Results 2026 by People's Pulse: केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर People's Pulse के एग्जिट पोल में बड़ा संकेत मिला है. सर्वे के अनुसार, राज्य में United Democratic Front यानी कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है. एग्जिट पोल के मुताबिक, UDF को 75 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं Left Democratic Front को 55 से 65 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा Bharatiya Janata Party के नेतृत्व वाले गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं.

केरल में यूडीएफ बनाएगी सरकार!

केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था. अब सभी की नजर 4 मई को होने वाली मतगणना पर है, जब चुनाव के आधिकारिक नतीजे सामने आएंगे. हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे के आधार पर तैयार अनुमान होते हैं और ये अंतिम नतीजे नहीं होते. वास्तविक परिणाम Election Commission of India द्वारा मतगणना के बाद ही घोषित किए जाएंगे.