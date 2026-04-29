West Bengal Exit Poll Results 2026: People’s Pulse के अनुमान में TMC की वापसी तय, BJP पीछे

West Bengal Exit Poll Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर People’s Pulse के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress की सत्ता में वापसी के संकेत मिले हैं. सर्वे के अनुसार, Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली टीएमसी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है. एग्जिट पोल के मुताबिक, टीएमसी को 46.5 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं Bharatiya Janata Party को 41.5 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 95 से 110 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. West Bengal Exit Poll Results 2026: Matrize के अनुमान में कांटे की टक्कर, BJP को मामूली बढ़त

इसके अलावा कांग्रेस को 2.1 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वाम दलों को 4.1 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट मिल सकती है. Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

टीएमसी बहुमत के साथ करेगी वापसी?

People’s Pulse Predicts Big Lead for TMC An exit poll conducted by People’s Pulse projects a strong lead for the Trinamool Congress (TMC) in the West Bengal Assembly elections, estimating the party to win between 177 and 187 seats. The Bharatiya Janata Party (BJP) is projected… pic.twitter.com/Ig493bMh5u — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) April 29, 2026

क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो टीएमसी को दक्षिण बंगाल और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि भाजपा उत्तर बंगाल और आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत मुकाबला करती दिख रही है. हालांकि, एग्जिट पोल केवल सर्वे के आधार पर तैयार अनुमान होते हैं और ये अंतिम नतीजे नहीं होते. आधिकारिक परिणाम Election Commission of India द्वारा मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे.