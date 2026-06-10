Kiyomasa Viral Video: साथी से झगड़े के बाद इंसानों की तरह सोच में डूबा गोरिल्ला 'कियोमासा'; वायरल वीडियो ने जीता नेटिजन्स का दिल

कियोमासा गोरिल्ला (Photo Credits: X)

टोक्यो, 10 जून: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों जानवरों के कई दिलचस्प वीडियो सामने आते हैं, लेकिन जापान (Japan) के नागोया शहर (Nagoya City) से आया एक ताजा वीडियो नेटिजन्स के दिलों को छू रहा है. नागोया स्थित 'हिगाशियामा चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यान' (Higashiyama Zoo and Botanical Garden) में रहने वाले 13 वर्षीय पश्चिमी तराई गोरिल्ला (Western Lowland Gorilla) 'कियोमासा' का एक वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. वीडियो में यह गोरिल्ला अपनी साथी के साथ हुए एक कथित आपसी मनमुटाव या बहस के बाद बिल्कुल इंसानों की तरह गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है. इंटरनेट यूजर्स उसकी इस भावुक और विचारशील मुद्रा को देखकर हैरान हैं और इसे इंसानी स्वभाव से बेहद मिलता-जुलता (Relatable) बता रहे हैं. यह भी पढ़ें: Today's Googly: गोरिल्ला गुफाओं में सोते हैं या घोंसलों में? जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप

क्लासिक "थिंकिंग पोज" में बैठा नजर आया गोरिल्ला; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस एक मिनट के वायरल क्लिप में कियोमासा को पिंजरे के एक कोने में पूरी तरह अकेले बैठे हुए देखा जा सकता है. वीडियो में उसकी मुद्रा ठीक वैसी ही है, जैसी कोई इंसान किसी गंभीर चिंता या गहरे विचार में रहने के दौरान बनाता है.

कियोमासा ने अपने दाहिने हाथ को शरीर के आर-पार मोड़ा हुआ है और उसका बायां हाथ उसके मुंह पर टिका है, जबकि उसकी आंखें दूर क्षितिज में किसी अज्ञात बिंदु पर टिकी हुई हैं. रिपोर्टों के अनुसार, यह फुटेज चिड़ियाघर के एक आगंतुक द्वारा उस समय रिकॉर्ड किया गया था, जब कुछ ही समय पहले कियोमासा का अपनी साथी मादा गोरिल्ला के साथ किसी बात पर विवाद (Spat) हुआ था। इस बैकस्टोरी ने इंटरनेट पर हास्य और कयासबाजी को और अधिक बढ़ा दिया है.

कियोमासा नाम का गोरिल्ला झगड़े के बाद गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वह वायरल हो गया

Human-like reaction: Kiyomasa, a gorilla at a zoo in Japan, appeared deep in thought after a fight with his mate. pic.twitter.com/K4ad8JsptO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 9, 2026

इंसानों की तरह बहस को याद करने का आभास; यूजर्स ने की मजेदार टिप्पणियां

इस वीडियो की अभूतपूर्व लोकप्रियता का मुख्य कारण कियोमासा की शारीरिक भाषा (Body Language) का अत्यधिक मानवीय होना है. हालांकि विज्ञान के पास यह जानने का कोई विधिक माध्यम नहीं है कि उस वक्त गोरिल्ला के मस्तिष्क में वास्तव में क्या चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी-अपनी कल्पनाओं के अनुसार इसके कई मजेदार अर्थ निकाल लिए हैं.

अधिकांश नेटिजन्स का कहना है कि कियोमासा का यह अंदाज बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कोई पति या प्रेमी अपनी पार्टनर से बहस हार जाने के बाद अकेले में बैठकर यह सोचता है कि 'वह उस बहस में और बेहतर तर्क क्या दे सकता था'. चाहे वह वास्तव में अपनी साथी के साथ हुए झगड़े पर विचार कर रहा था या सिर्फ आराम की मुद्रा में बैठा था, सोशल मीडिया ने उसके इस अंदाज को पूरी तरह हाथों-हाथ लिया है.

मशहूर 'हैंडसम' गोरिल्ला शबानी का बेटा है कियोमासा; विरासत है समृद्ध

1 नवंबर 2012 को पैदा हुआ कियोमासा हिगाशियामा चिड़ियाघर के एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोरिल्ला परिवार से संबंध रखता है। वह दुनिया भर में मशहूर 'सिल्वरबैक' गोरिल्ला शबानी (Shabani) का सगा बेटा है. शबानी को कुछ साल पहले उसके बेहद प्रखर, आकर्षक और 'हैंडसम' लुक्स के कारण वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि मिली थी, जिसके चलते उसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों पर्यटक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नागोया पहुंचते थे.

अब, पिता की तरह ही कियोमासा भी अपनी अनूठी शारीरिक बनावट और इस बेहद भावुक व विचारशील अभिव्यक्ति (Relatable Expression) के कारण इंटरनेट की दुनिया का एक नया वायरल एनिमल स्टार बन चुका है. इस क्लिप को अब तक लाखों व्यूज और हजारों शेयर मिल चुके हैं, जिसने आधुनिक महानगरीय जीवन के तनाव के बीच लोगों के चेहरों पर एक अनूठी मुस्कान बिखेर दी है.