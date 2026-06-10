Pakistan Helicopter Crash Video: पाकिस्तान में बड़ा हादसा, सेना का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरनगर के पास क्रैश, सवार सभी सैन्य कर्मियों की मौत

Pakistan Helicopter Crash

Pakistan Helicopter Crash: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फरनगर (मुज़फ्फराबाद) के पास बुधवार को पाकिस्तानी सेना का एक एमआई-17 (Mi-17) हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सेना के मुताबिक, यह हादसा एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण हुआ. इस विमान हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है. सैन्य अधिकारियों ने फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में कुल कितने लोग सवार थे.

उड़ान भरते ही हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड से जैसे ही उड़ान भरी, वह कुछ ही देर बाद अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया. हादसे के तुरंत बाद दुर्घटनास्थल से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया. स्थानीय आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. यह भी पढ़े: Uttarkashi Helicopter Crash: उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के दिए निर्देश

पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में कहा कि बचाव और रिकवरी टीमों ने तुरंत क्रैश साइट पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया. सेना ने दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच बोर्ड (Board of Inquiry) के गठन का आदेश दिया है.

क्षेत्र में तनाव के बीच दुर्घटना

यह दुर्घटना उस समय हुई जब मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के कारण भारी तनाव का माहौल है. इस संगठन पर हाल ही में सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था. क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है. हालांकि, सेना ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि इस विरोध प्रदर्शन और हेलीकॉप्टर क्रैश के बीच किसी भी तरह के संबंध का कोई संकेत नहीं मिला है.

शीर्ष नेतृत्व ने जताया शोक

इस दर्दनाक हादसे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गहरा दुख व्यक्त किया है. दोनों नेताओं ने अलग-अलग बयानों में जान गंवाने वाले सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी कीमती जानों के नुकसान पर गहरा शोक जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे

पाकिस्तान में सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले सितंबर 2025 में भी उत्तरी पाकिस्तान में नियमित उड़ान के दौरान सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था. उस हादसे में दो पायलटों और तीन तकनीशियनों सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई थी. विमानों के पुराने रखरखाव और अचानक आने वाली तकनीकी खराबी को इन हादसों की मुख्य वजह माना जाता रहा है.