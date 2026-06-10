Baghpat Shocker: उत्तर प्रदेश के बागपत में दिनदहाड़े डबल मर्डर, पिता-पुत्र की हत्या के बाद भाग रहे मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर की भी मौत; VIDEO
प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Credits: IANS)

Baghpat Shocker: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कस्बे में मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते एक टेंट व्यवसायी और उनके बेटे की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर भाग रहे मुख्य आरोपी और इलाके के हिस्ट्रीशीटर बदमाश वरुण लुहारी को मौके पर मौजूद गुस्साई भीड़ ने घेर लिया. भीड़ द्वारा की गई पिटाई और फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए वरुण लुहारी ने भी बुधवार तड़के मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

दुकान में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना बड़ौत कस्बे में दिल्ली-सहारनपुर रोड पर स्थित एक पुलिस चौकी के पास की है. मंगलवार शाम करीब 6:00 बजे हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी अपने साथियों के साथ हथियार लेकर टेंट व्यवसायी सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचा. आरोपियों ने पुरानी रंजिश के तहत सोहनलाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. पिता को बचाने के लिए आगे आए उनके 24 वर्षीय बेटे विकास अग्रवाल को भी बदमाशों ने गोली मार दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. विकास की शादी महज कुछ महीने पहले ही हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती हैं.   यह भी पढ़े: Thane Shocker: ठाणे में बुजुर्ग से मारपीट करने वाले ओला ड्राइवर की दोनों ‘शिवसेना’ ने मिलकर की धुनाई; वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के हवाले

बागपत में दिनदहाड़े डबल मर्डर

भाग रहे हमलावर पर टूटी भीड़

वारदात को अंजाम देने के बाद जब वरुण लुहारी और उसके साथी मौके से भागने लगे, तो स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. भीड़ ने मुख्य आरोपी वरुण लुहारी को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की. इस अफरा-तफरी के दौरान भीड़ में शामिल किसी अज्ञात व्यक्ति ने वरुण लुहारी के सीने में दो गोलियां दाग दीं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बदमाश को बड़ौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था. वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस झड़प में एक राहगीर को भी गोली लगी है.

11 साल पुरानी खूनी रंजिश

जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस हिंसा के पीछे लगभग 11 साल पुराना विवाद है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि साल 2015-16 में वरुण लुहारी और उसके भाई कपिल का अग्रवाल परिवार के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद अग्रवाल परिवार के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की गई थी. उस दौरान जवाबी कार्रवाई में वरुण के भाई कपिल की मौत हो गई थी. पुलिस को आशंका है कि मंगलवार को किया गया हमला उसी हत्या का बदला लेने के लिए आयोजित किया गया था. वरुण लुहारी इलाके का एक कुख्यात अपराधी था, जिस पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज थे और उसकी संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी थीं.

व्यापारियों का फूटा गुस्सा

इस दोहरे हत्याकांड के बाद बड़ौत और बागपत के व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया. नाराज व्यापारियों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और बुधवार को बड़ौत के बाजार पूरी तरह बंद रखे. व्यापारी संगठन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शेष आरोपियों के सख्त इलाज की मांग कर रहे हैं.

बागपत के पुलिस अधीक्षक (SP) सूरज कुमार राय ने बताया कि मृतक व्यापारी के परिवार की तहरीर पर वरुण लुहारी, उसके पिता बाबूराम और भाई तरुण समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी के पिता बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया है. फरार चल रहे बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 10 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.