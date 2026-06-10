Thane Shocker: ठाणे में बुजुर्ग से मारपीट करने वाले ओला ड्राइवर की दोनों 'शिवसेना' ने मिलकर की धुनाई; वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के हवाले

ओला ड्राइवर बुजुर्ग मारपीट (Photo Credits: Instagram)

ठाणे, 10 जून: मुंबई (Mumbai) से सटे ठाणे (Thane) शहर में कानून-व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक बेहद गंभीर घटना प्रकाश में आई है. ठाणे के जुपिटर अस्पताल (Jupiter Hospital) के बाहर एक परप्रांतीय (बाहरी राज्य के) ओला कैब चालक (Ola Cab Driver) ने मामूली बात पर एक बुजुर्ग नागरिक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बुजुर्ग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सार्वजनिक होते ही ठाणेकरों के बीच आक्रोश और गुस्से की लहर दौड़ गई. हालांकि, वीडियो वायरल (Viral Video) होने के तुरंत बाद राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए शिवसेना के दोनों धड़ों (शिंदे और ठाकरे गुट) के स्थानीय पदाधिकारी सक्रिय हुए. उन्होंने आरोपी चालक को ढूंढ निकाला, उसकी 'शिवसेना स्टाइल' में जमकर मरम्मत की और फिर उसे कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया. यह भी पढ़ें: Kurla Shocker: मुंबई के कुर्ला में शराबी बेटे ने पैसे देने से मना करने पर 79 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

जुपिटर अस्पताल के बाहर मामूली विवाद; बुजुर्ग को नीचे ढकेल कर पीटा

आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त विवरण के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम करीब छह बजे ठाणे के सुप्रसिद्ध जुपिटर हॉस्पिटल (Jupiter Hospital) के ठीक बाहर घटित हुई. अस्पताल के बाहर एक ओला कैब चालक का एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किसी बेहद मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ते ही चालक ने सामने वाले व्यक्ति की उम्र और मर्यादा का लिहाज किए बिना उन पर सीधे हमला कर दिया.

कैब चालक ने बुजुर्ग व्यक्ति को लात-घूंसों से मारना शुरू किया आणि उन्हें जोर से जमीन पर ढकेल दिया, जिससे वे सिर के बल नीचे गिर पड़े. इस दौरान बुजुर्ग के साथ मौजूद एक वृद्ध महिला लगातार बीच-बचाव करने और उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आक्रोशित चालक लगातार बुजुर्ग को पीटता रहा और सरेआम गंदी-गंदी गालियां देता रहा. वहां मौजूद आस-पास के राहगीरों ने भी ड्राइवर को समझाने और शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही शहर में फैला भारी आक्रोश

वहां खड़े किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इस पूरी विचलित कर देने वाली घटना को अपने मोबाइल कैमरे में विजुअल रील के रूप में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आते ही यह वीडियो आग की तरह फैल गया.

एक असहाय बुजुर्ग और महिला के साथ सरेराह हुई इस क्रूरता को देखकर ठाणे के नागरिकों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया. नेटिजन्स ने आरोपी ओला चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग शुरू कर दी.

दोनों शिवसेना के नेता आए साथ; आरोपी को पकड़कर सिखाया सबक

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, शिवसेना (यूबीटी - ठाकरे गुट) के पदाधिकारी सुमित बोराडे और शिवसेना (शिंदे गुट) के पदाधिकारी नितेश पाटोळे की नजर इस पर पड़ी. शहर की अस्मिता और बुजुर्ग की सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों धड़ों के नेताओं ने आपसी राजनीतिक कड़वाहट को भुलाकर एक साथ आने का विधिक निर्णय लिया.

पदाधिकारी सुमित बोराडे और नितेश पाटोळे ने अपनी टीमों के साथ तकनीकी और स्थानीय इनपुट्स की मदद से तत्काल छापेमारी की और उस ओला कैब चालक को शहर के एक कोने से ढूंढ निकाला. इसके बाद दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आरोपी को पकड़कर उसकी 'शिवसेना स्टाइल' (पारंपरिक कानून-हाथ-में-लेकर) में अच्छी धुनाई की. यह भी पढ़ें: Khandwa Horror: मध्य प्रदेश के खंडवा में हैवानियत, 90 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप, जांच के लिए SIT गठित

आरोपी ड्राइवर वर्तक नगर पुलिस के हवाले; जांच जारी

घटना की गंभीरता और जनता की भावनाओं को देखते हुए दोनों शिवसेना के पदाधिकारियों ने आरोपी ड्राइवर को विधिक रूप से हिरासत में रखने के लिए तत्काल ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन (Vartak Nagar Police Station) के सुपुर्द कर दिया.

नेताओं ने पुलिस प्रशासन से लिखित मांग की है कि बुजुर्गों पर हाथ उठाने वाले और शहर की शांति भंग करने वाले ऐसे उद्दंड चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कड़े से कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक जेल भेजा जाए और उसका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाए. वर्तक नगर थाना पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लेकर इस मामले में आगे की गहन कानूनी जांच और चश्मदीदों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.