Kurla Shocker: मुंबई के कुर्ला में शराबी बेटे ने पैसे देने से मना करने पर 79 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

Kurla Shocker: मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित जरीमरी इलाके में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने पैसों के विवाद में 79 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साकीनाका पुलिस के अनुसार, जरीमरी इलाके की रोशन चॉल में रहने वाले मोहम्मद याकूब मोहम्मद सिद्दीकी चौधरी (79) खाना खाने के बाद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे. जब वे कादरी लाइन गली के पास पहुंचे, तभी उनका बेटा मोहम्मद शाहिद याकूब चौधरी (42) वहां पहुंचा. आरोपी उस समय नशे में था और उसने अपने पिता से शराब पीने और खाने के लिए पैसे मांगे.

पैसे देने से इनकार करने पर किया हमला

पिता द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी बेटे ने पहले गाली-गलौज शुरू की और फिर बुजुर्ग से मारपीट करने लगा। हमले के दौरान मोहम्मद याकूब जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उनके बाएं कान पर मार दिया। इस हमले से बुजुर्ग के कान से खून बहने लगा और वे मौके पर ही बेसुध हो गए.

बीच-बचाव के चलते बची जान

घटना को देखकर पास की एक दुकान में काम करने वाला आरिफ बीच-बचाव के लिए आगे आया, लेकिन आरोपी ने उसे भी धमकी दी और मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर में आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पीड़ित के दूसरे बेटे को फोन कर घटना की जानकारी दी.

बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज जारी

सूचना मिलने पर दूसरा बेटा मौके पर पहुंचा और घायल पिता को इलाज के लिए घाटकोपर स्थित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उनके बाएं कान पर दो टांके लगाए.

पिता के नाम संपत्ति बेचना ह चाहता है

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बेटा लंबे समय से शराब का आदी है और अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा करता रहता है. वह पिता के नाम पर मौजूद मकान और दुकान बेचने का दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.