Khandwa Horror: मध्य प्रदेश के खंडवा में हैवानियत, 90 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप, जांच के लिए SIT गठित

Khandwa Horror: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ बुधवार देर रात चार अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उनके घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया. इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने घर में अकेली थी जब चार नकाबपोश व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर घुसे. आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता की और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की. घटना के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. मेडिकल रिपोर्ट में यौन हमले की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आधिकारिक मामला दर्ज कर लिया है.

जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित

खंडवा के पुलिस अधीक्षक (SP) ने इस मामले की त्वरित और गहन जांच के लिए एक SIT का गठन किया है. पुलिस की टीमें घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य जुटा रही हैं और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश में जिले भर में छापेमारी की जा रही है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी स्थानीय निवासी हो सकते हैं जो वारदात के बाद से फरार हैं.

प्रशासन और ग्रामीणों में रोष

इस घटना के बाद से ग्रामीण इलाकों में भारी तनाव और गुस्सा देखा जा रहा है. ग्रामीणों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने के प्रयास किए जाएंगे. क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.