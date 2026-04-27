Noida Car Fire Video: नोएडा में सड़क किनारे खड़ी कार बनी आग का गोला, धू-धू कर जली; देखें वीडियो

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Noida Car Fire Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धुएं का काला गुबार आसमान में छा गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर जमकर वायरल हो रहा है. राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

देखते ही देखते स्वाहा हुई कार

घटना नोएडा के एक व्यस्त इलाके की बताई जा रही है, जहां एक कार सड़क किनारे पार्क की गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार से पहले हल्का धुआं निकला और कुछ ही सेकंड में लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग इतनी भीषण थी कि पास से गुजरने वाले वाहन भी रुक गए. यह भी पढ़े: Mumbai Car Fire Video: मुंबई के कांदिवली में चलते वाहन में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलती दिखी

कार में लगी आग

दमकल विभाग ने पाया काबू

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फायर टेंडर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. दमकल अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

हादसे में कोई हताहत नहीं

हादसे के वक्त कार के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था. कार के मालिक का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजह से सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ था, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया.

बढ़ती गर्मी और सुरक्षा संबंधी चेतावनी

नोएडा और आसपास के इलाकों में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए विशेषज्ञ कारों के रखरखाव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं.

शॉर्ट सर्किट से बचें: पुरानी वायरिंग और अनधिकृत एक्सेसरीज लगवाने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ता है.

ज्वलनशील पदार्थ न रखें: कार के अंदर लाइटर, परफ्यूम की बोतलें या सैनिटाइजर जैसी चीजें सीधी धूप में न छोड़ें.

नियमित सर्विस: इंजन और फ्यूल लाइन्स की नियमित जांच करवाएं ताकि लीकेज की समस्या न हो.

प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.