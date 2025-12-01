Mumbai Car Fire Video: मुंबई के कांदिवली में चलते वाहन में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलती दिखी

(Photo Credits Saamtvnews)

Mumbai Car Fire Video: मुंबई के कांदिवली इलाके में रविवार रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हाईवे पर तेज़ रफ्तार से जा रही एक कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी. हालांकि अचानक लगी आग के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने क्या कहा?

फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.आग लगने के समय कार में केवल चालक मौजूद था, जो सुरक्षित बाहर निकल आया. अधिकारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, हालांकि आग बुझाने के दौरान हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. यह भी पढ़े: Mumbai Car Fire Video: मुंबई के अंधेरी ईस्ट में गोखले ब्रिज पर कार में लगी आग, धू-धूकर जली

कांदिवली में चलते वाहन में लगी भीषण आग

View this post on Instagram A post shared by SaamTvNews (@saamtvnews)

फिलहाल स्थिति सामान्य

अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है और यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है.