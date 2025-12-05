देशभर में इंडिगो की कई उड़ानें लगातार लेट हो रही हैं और बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं. जिसके कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट से सामने आए विज़ुअल्स में यात्री इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के कारण फंसे और परेशान दिख रहे हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे अधिक प्रभावित रही, जहां इंडिगो की 53 डिपार्चर और 51 अराइवल, यानी कुल 101 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. वहीं बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इंडिगो को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. यह भी पढ़ें: IndiGo Cancellation: इंडिगो संकट से परेशान लोग, हुबली में दूल्हा-दुल्हन नहीं पहुंचे रिसेप्शन में, ऑनलाइन अटेंड की पार्टी; देखें VIDEO

इन ऑपरेशनल रुकावटों और बढ़ते कैंसिलेशन के बीच, इंडिगो ने DGCA से अपने A320 फ्लीट के लिए कुछ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) प्रावधानों में 10 फरवरी 2026 तक की अस्थायी छूट मांगी है. DGCA ने बताया कि इंडिगो ने आश्वासन दिया है कि निर्धारित तारीख तक उसकी ऑपरेशनल स्थिरता बहाल हो जाएगी.

मुंबई में 104 और दिल्ली में 225 फ्लाइट्स कैंसिल

5 दिसंबर के लिए इंडिगो फ्लाइट कैंसिल

केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 100 फ्लाइट्स कैंसिल

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल

