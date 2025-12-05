देशभर में इंडिगो की कई उड़ानें लगातार लेट हो रही हैं और बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं. जिसके कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट से सामने आए विज़ुअल्स में यात्री इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के कारण फंसे और परेशान दिख रहे हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे अधिक प्रभावित रही, जहां इंडिगो की 53 डिपार्चर और 51 अराइवल, यानी कुल 101 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. वहीं बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इंडिगो को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. यह भी पढ़ें: IndiGo Cancellation: इंडिगो संकट से परेशान लोग, हुबली में दूल्हा-दुल्हन नहीं पहुंचे रिसेप्शन में, ऑनलाइन अटेंड की पार्टी; देखें VIDEO
इन ऑपरेशनल रुकावटों और बढ़ते कैंसिलेशन के बीच, इंडिगो ने DGCA से अपने A320 फ्लीट के लिए कुछ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) प्रावधानों में 10 फरवरी 2026 तक की अस्थायी छूट मांगी है. DGCA ने बताया कि इंडिगो ने आश्वासन दिया है कि निर्धारित तारीख तक उसकी ऑपरेशनल स्थिरता बहाल हो जाएगी.
मुंबई में 104 और दिल्ली में 225 फ्लाइट्स कैंसिल
Status for IndiGo flights at Mumbai Airport: Planned cancellation for 05.12.2025 (from 0001 IST to 2359 IST)
Departure flights - 53 nos.
Arrival flights - 51 nos.
Total cancellations: 104
Updates will be shared as and when there are any further cancellations: Mumbai…
5 दिसंबर के लिए इंडिगो फ्लाइट कैंसिल
Hyderabad, Telangana | As of now, IndiGo Cancellations for 5th December- Arrivals: 43; Departures: 49
Source: GMR Airports Limited PRO
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 100 फ्लाइट्स कैंसिल
Karnataka | 52 arrivals and 50 departures of IndiGo have been cancelled today so far at Kempegowda International Airport, Bengaluru. Next update will be shared post 6 PM: Kempegowda International Airport Bengaluru Spokesperson
दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल
225 IndiGo arrivals and departures have been cancelled since this morning at Delhi Airport.
Source: Delhi Airport
