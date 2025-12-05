IndiGo Cancellation: इंडिगो संकट से परेशान लोग, हुबली में दूल्हा-दुल्हन नहीं पहुंचे रिसेप्शन में, ऑनलाइन अटेंड की पार्टी; देखें VIDEO

(Photo Credits NDTV)

IndiGo Cancellation: देश की प्रमुख घरेलू एयरलाइन IndiGo इस समय गंभीर परिचालन संकट का सामना कर रही है. नवंबर-दिसंबर 2025 में कई उड़ानों का रद्द होना और देरी होना आम बात बन गई है. इसका मुख्य कारण पायलट और क्रू मेंबर की कमी के साथ-साथ नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम हैं, जिनके तहत पायलटों को पर्याप्त आराम देना अनिवार्य है. इस वजह से एयरलाइन का परिचालन प्रभावित हुआ और देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद पर यात्रियों को लंबा इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं.

इसी बीच कर्नाटक के हुबली से एक अनोखा मामला सामने आया। एक शादीशुदा जोड़ा अपनी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए उड़ान भरकर जाना चाहता था, लेकिन उनकी IndiGo फ्लाइट रद्द होने के कारण वे समय पर समारोह में नहीं पहुँच सके. इसके चलते दूल्हा और दुल्हन ने ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से पार्टी अटेंड की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दंपत्ति स्क्रीन पर उपस्थित होकर मेहमानों के बीच दिखाई दे रहे हैं, जबकि मेहमान हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं. यह भी पढ़े: IndiGo Flights Cancellation: इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें; जानें कब सुधरेगी स्थिति?

इंडिगो संकट से परेशान लोग

यह घटना दर्शाती है कि IndiGo संकट सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी खुशियाँ और पारिवारिक आयोजन भी प्रभावित हो रहे हैं. इस जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

IndiGo संकट के कारण न केवल व्यक्तिगत समारोह प्रभावित हुए हैं, बल्कि देशभर के यात्री अपने जरूरी कामों के लिए भी समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं. हालांकि एयरलाइन ने दावा किया है कि वह परिचालन सामान्य करने के प्रयास में है और जल्द ही सेवाओं को पूरी तरह पुनः शुरू करने का लक्ष्य रखती है. बताना चाहेंगे कि अब तक सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. जिससे देशभर में इंडिगो को लेकर हाहकार मचा हैं.