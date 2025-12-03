Dharmendra's Ashes Immersed: दिवगंत एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियों का हरिद्वार की गंगा नदी में हुआ विसर्जन, सनी, बॉबी और परिवार के लोग रहे मौजूद: VIDEO

Actor Dharmendra's ashes immersed (Credit-@Matrize_NC)

Dharmendra's Ashes Immersed: पिछले दिनों बॉलीवुड (Bollywood) के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का 89 की उम्र में निधन हो गया. इस घटना के बाद उनके परिवार पर और फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा लगा है. अब उनकी अस्थियां विसर्जित की गई है.बुधवार सुबह हरिद्वार (Haridwar) के हर की पौड़ी (Har Ki Pauri) में गंगा नदी (Ganga River) में विधिवत विसर्जन किया गया. अंतिम रस्मों (Final Rites) के दौरान उनके बेटे सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद रहे.

पूरे परिवार ने श्रद्धा और भावुकता के साथ दिवंगत अभिनेता को अंतिम विदाई दी. इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Legend Dharmendra Unknown Facts: जिंदादिल ही नहीं अच्छे इंसान और मददगार भी थे धर्मेंद्र.. अमिताभ को दिलवाया था ‘शोले’ में जय का रोल, फिल्म ने रचा था इतिहास

धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित

पूजा-विधि के साथ किया गया विसर्जन

अस्थि विसर्जन एक पुजारी की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण (Vedic Rituals) के साथ संपन्न हुआ. इस दौरान परिवार के सदस्य नम आंखों से अपनी भावनाएं संभालते दिखे. सोशल मीडिया (Social Media) पर परिवार के इन संवेदनशील पलों के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

24 नवंबर को हुआ था निधन

पद्म भूषण (Padma Bhushan Awardee)और हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को मुंबई स्थित उनके निवास पर निधन हो गया था.89 वर्ष की आयु में वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं (Health Issues) से जूझ रहे थे और हॉस्पिटल में उपचाररत थे.

300 से अधिक फिल्मों का हिस्सा

8 दिसंबर 1935 को लुधियाना में जन्मे धर्मेंद्र (Dharmendra ) ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों (Films) में अभिनय किया. वे एक ऐसे सितारे रहे जिन्होंने एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा—सभी शैलियों में अपनी अलग पहचान बनाई.

छह दशकों का शानदार सफर

करीब छह दशक लंबे करियर में धर्मेंद्र (Dharmendra) भारतीय सिनेमा के उन सितारों में शामिल रहे जिन्होंने लोकप्रियता की नई परिभाषाएं गढ़ीं. उनका योगदान उन्हें हमेशा बॉलीवुड की महानतम हस्तियों में शामिल रखेगा.