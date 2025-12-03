Sunny Leone Pictures in the Field: खेत में लगा दिए सनी लियोनी के पोस्टर्स.. फसल को बुरी नजर से बचाने के लिए किसान का अनोखा टोटका, कर्नाटक के वीडियो ने मचाई हलचल: VIDEO

Farmer puts up Sunny Leone posters in his field (Credit-@alokdubey9879)

Sunny Leone Pictures in the Field: किसान (Farmer) अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों के बीचों बीच कई तरह के डरावने पुतले लगाते है. लेकिन कर्नाटक (Karnataka) के किसान ने अपनी फसलों को बचाने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसकी चर्चा अब पुरे राज्य में हो रही है. यहां के यादगिर (Yadgir) जिले में एक किसान ने अपने खेतों में एक्ट्रेस सनी लियोनी (Actress Sunny Leone) के पोस्टर लगाएं है.ताकि फसल को किसी की बुरी नजर न लगे.यादगिर जिले के मुदनूर गांव में एक किसान ने अपनी कपास की खेती के बीच बड़ा पोस्टर लगा दिया.

किसान का मानना है कि उसकी व्हाइट गोल्ड (White Gold) कही जाने वाली फसल पर किसी की बुरी नजर न लगे, इसलिए उसने यह कदम उठाया.लेकिन यह उपाय शांत रखने के बजाय चर्चा का कारण बन गया, क्योंकि राहगीर खेत की बजाय पोस्टर को देखने के लिए रुकते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @alokdubey9879 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: फसलों से पक्षियों को भगाने के लिए किसान ने किया जबरदस्त देसी जुगाड़, इंटरनेट पर लोग हुए इम्प्रेस, देखें वीडियो

खेत में लगाया सनी लियोनी का पोस्टर

पोस्टर लोगों का ध्यान भटकाता है

किसान (Farmer) ने बताया कि इस बार उसकी 10 एकड़ की ऊपज काफी अच्छी हुई है. उसे आशंका थी कि लगातार गुजरने वाले लोग फसल को देखकर नज़र लगा सकते हैं.इसलिए उसने ऐसा पोस्टर लगाया जो राहगीरों का ध्यान सीधे खेत से हटाकर किसी दूसरी दिशा—पोस्टर—की ओर खींच ले.

पारंपरिक उपायों को मिला आधुनिक ट्विस्ट

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आमतौर पर पुतले काला कपड़ा, या अन्य प्रतीकात्मक चीजें लगाकर बुरी नजर से बचाव करते रहे हैं. पर इस बार सनी लियोनी का पोस्टर लगाकर किसानों ने पुराने तरीकों में एक तरह का आधुनिक और दिलचस्प बदलाव जोड़ दिया है.

दूसरे गांवों में भी लगाए जा रहे पोस्टर

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह तरीका धीरे-धीरे कर्नाटक के कई इलाकों में फैल रहा है.यदगिर के ही एक अन्य किसान ने अपनी कपास की फसल के किनारे अभिनेत्री का चमकीले लाल कपड़ों वाला पोस्टर लगाया है, ताकि लोगों का ध्यान खेत की ओर न जाए और फसल सुरक्षित रहे.