South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक ने अपना 23वां शतक जड़ा हैं. उन्होनें 81 गेंद में 8 चौके और 6 छक्के की मदद से कमाल किया हैं. खबर लिखें जानें तक दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 195-2(31.5) था.

क्विंटन डी कॉक ने जड़ा अपना 23वां शतक

