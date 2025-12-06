Hathras Shocker: 8 महीने पहले किया था प्रेम विवाह, फिर पत्नी ने चाय में जहर मिलाकर पति को पिलाया, हॉस्पिटल में एडमिट युवक ने लगाया आरोप

Hathras News: हाथरस (Hathras) जिले में एक लव मैरिज ( Love Marriage) के कुछ ही महीनों बाद पति-पत्नी के रिश्ते में ऐसी कड़वाहट आई कि पत्नी पर पति को जहर (Poison) देकर खत्म करने का गंभीर आरोप लगा है. युवक अपनी पत्नी के गांव के बाहर बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस और हॉस्पिटल, दोनों को सूचना दी. उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है. 28 साल के राहुल, निवासी वीर नगर, को ग्रामीणों ने सड़क किनारे अचेत अवस्था में पाया. युवक के परिजनों का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे अपने गांव बुलाया और बातचीत के दौरान चाय में जहर (Poison) मिलाकर पिला दिया.
कुछ देर बाद राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा. जिला हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. ये भी पढ़े:VIDEO: कार से प्रेमी ने की प्रेमिका के पति को जान से मारने की कोशिश, कई दूर तक घसीटा, ग्वालियर से वीडियो आया सामने
शादी के बाद बढ़ी दूरी
परिवार के मुताबिक, राहुल ने आठ महीने पहले गंगौली गांव की युवती से लव मैरिज ( Love Marriage) की थी. लेकिन कुछ समय बाद पत्नी ने मायके में रहना शुरू कर दिया. परिजनों का दावा है कि पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग (Love Affair) चल रहा है. इसी कारण उसने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई हो सकती है.उनका आरोप है कि पत्नी ने कुछ ससुराल पक्ष के लोगों और उस कथित युवक के साथ मिलकर यह साज़िश रची और राहुल को जहर दिया गया.
पुलिस की जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर दी. राहुल के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा तय कर ली है. अधिकारी पता लगा रहे हैं कि राहुल गांव तक कैसे पहुंचा, किसने उसे बुलाया और उसे जहर (Poison) किस परिस्थिति में दिया गया.मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि राहुल की हालत बिगड़ने की असली वजह क्या थी.