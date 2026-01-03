India Squad Announcement For New Zealand ODI Series 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी, शुभमन गिल संभालेंगे कमान

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसाआई) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसकी कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: India U19 vs South Africa U19 1st Youth ODI Match Scorecard: बेनोनी में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 301 रनों का टारगेट, हरवंश पंगालिया ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी.

स्प्लीन इंजरी से उबरकर विजय हजारे ट्रॉफी में 6 जनवरी को खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के विरुद्ध इस सीरीज में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस क्लीयरेंस लेना होगा. अय्यर को टीम का उपकप्तान चुना गया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11-18 जनवरी के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है. पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा, जिसके बाद 14 जनवरी को राजकोट में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा. सीरीज का अंतिम मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेला जाना है. इसके बाद दोनों देश 21-31 जनवरी के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे.

शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं. ऐसे में वह टीम की कमान संभालते नजर आने वाले हैं. वहीं, इस टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव भी मिलेगा. हालांकि, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है.

रवींद्र जडेजा के रूप में भारत के पास अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद होगा. वहीं, कुलदीप यादव स्पिन विभाग का जिम्मा संभालेंगे. तेज गेंदबाजी में टीम को मोहम्मद सिराज से काफी आस होगी. हर्षित राणा भी इस टीम का हिस्सा होंगे. भारतीय खेमे में यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाज को भी मौका दिया गया है.

ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन संजू सैमसन इस टीम में स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं. इनके अलावा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह नहीं बना सके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.