India U19 vs South Africa U19 1st Youth ODI Match Scorecard: बेनोनी में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 301 रनों का टारगेट, हरवंश पंगालिया ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs South Africa U19 National Cricket Team, 1st Youth ODI Match Scorecard Update: भारतीय U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुकाबला आज यानी 3 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेनोनी (Benoni) के विलोमूर पार्क (Willowmoore Park) में खेला जा रहा हैं. भारत की युवा टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है. ऐसे में साल की शुरुआत में ही वैभव सूर्यवंशी एक्‍शन में नजर आने वाले हैं. इतना ही नहीं वैभव भारतीय टीम की कप्‍तानी करते हुए भी नजर आएंगे. इस सीरीज में भारत की कमान वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई मुहम्मद बुलबुलिया (Muhammed Bulbulia) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 5th Test Match Preview: कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा एशेज सीरीज़ का रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारतीय यूथ टीम के रेगुलर खिलाड़ी और आगामी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप-कप्तान आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल पाएंगे. बीसीसीआई के अनुसार म्हात्रे और विहान मल्होत्रा को कलाई में चोट लगी है और वे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल पाएंगे. दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम में शामिल होंगे.

दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारत अंडर-19 विश्व कप में हिस्‍सा लेगा. यह 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा. आगामी आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप में 16 टीमों के बीच खिताबी टक्‍कर होगी. सभी टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है. पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. भारत टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में अमेरिका के खिलाफ करेगी. इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे.

भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India U19 National Cricket Team vs South Africa U19 National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 34 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 67 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 10 विकेट खोकर 300 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से हरवंश पंगालिया ने सबसे ज्यादा 93 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हरवंश पंगालिया ने 95 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. हरवंश पंगालिया के अलावा आरएस अंबरीश ने 65 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को बयांदा माजोला ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से जेजे बैसन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जेजे बैसन के अलावा बयांदा माजोला, एनटांडो सोनी और बैंडिले मबाथा ने एक-एक विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 301 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 300/10, 50 ओवर (एरोन वर्गीस 5 रन, वैभव सूर्यवंशी 11 रन, वेदांत त्रिवेदी 21 रन, अभिज्ञान कुंडू 21 रन, हरवंश पंगालिया 93 रन, आरएस अंबरीश 65 रन, कनिष्क चौहान 32 रन, मोहम्मद एनान 4 रन, खिलान पटेल 26 रन, दीपेश देवेंद्रन नाबाद 4 रन और हेनिल पटेल 1 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (बयांदा माजोला 1 विकेट, जेजे बैसन 4 विकेट, एनटांडो सोनी 1 विकेट, बैंडिले मबाथा 1 विकेट).

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.