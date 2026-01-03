Venezuela-US Conflict: वेनेजुएला ने जारी किया पहला आधिकारिक बयान, काराकास में धमाकों के बाद अमेरिका पर लगाया 'गंभीर सैन्य हमले' का आरोप

काराकास में धमाकों से दहशत (Photo Credits: X/@HothaAli)

काराकास/वाशिंगटन: अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार सुबह कई बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई. धमाकों का कारण साफ नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में धुएं के गुबार दिख रहे हैं. दक्षिण अमेरिकी (South America) देश वेनेजुएला (Venezuela) की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के हुए सिलसिलेवार धमाकों (Caracas Explosions) ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. इस घटना के बाद वेनेजुएला सरकार ने अपने पहले आधिकारिक बयान में इसे अमेरिका द्वारा की गई ‘बेहद गंभीर सैन्य आक्रामकता’ करार दिया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) ने घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा कर दी है और नागरिकों से ‘साम्राज्यवादी हमले’ के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है.

न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि काराकास शहर के आसपास कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिनके साथ हवाई जहाज उड़ने जैसी आवाजें भी आ रही थीं. मादुरो की सरकार ने कहा, 'वेनेजुएला अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदा सरकार द्वारा वेनेजुएला के इलाके और लोगों के खिलाफ किए गए बहुत गंभीर सैन्य हमले को खारिज करता है, उसका विरोध करता है और उसकी निंदा करता है.' यह भी पढ़ें: Switzerland Bar Blast Update: स्विट्जरलैंड में विस्फोट से मातम, मृतकों की संख्या 47 तक पहुंची, राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी

अमेरिका के कथित 'हमले' के बाद वेनेजुएला ने इमरजेंसी की घोषणा की.

BREAKING: Venezuelan President Nicolás Maduro declares state of emergency, calls on people to mobilize to "defeat this imperialist aggression" — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

धमाकों से थर्राई राजधानी, छाया अंधेरा

शनिवार तड़के करीब 2:00 बजे (स्थानीय समय) काराकास के निवासी सात भीषण धमाकों की आवाज से जाग गए. चश्मदीदों के मुताबिक, धमाकों के साथ ही आसमान में लड़ाकू विमानों के उड़ने जैसी आवाजें भी सुनाई दीं.

धमाकों के तुरंत बाद काराकास के दक्षिणी हिस्से और कई सैन्य ठिकानों के आसपास बिजली गुल हो गई. दहशत का माहौल: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहर के विभिन्न हिस्सों से धुएं का गुबार उठता देखा गया, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए.

तेल और खनिजों पर कब्जे का आरोप

वेनेजुएला सरकार ने वाशिंगटन की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि इस हमले का मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और खनिजों पर कब्जा करना है. बयान में कहा गया है कि अमेरिका जबरन देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. मादुरो सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस ‘Flagrant Violation’ (घोर उल्लंघन) के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है.

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और सैन्य दबाव

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दिए थे.

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के लिए कड़े प्रतिबंधों और कैरेबियन सागर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है. नार्को-टेररिज्म का आरोप: अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी और ईरान के साथ मिलकर 'ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल' नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है.

पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया

वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ‘काराकास पर मिसाइलों से बमबारी की जा रही है.’ उन्होंने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है. हालांकि, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने अभी तक इन धमाकों या हवाई हमलों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.