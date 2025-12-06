Bihar Wedding Brawl: बिहार (Bihar) के बोधगया (Bodh Gaya) में एक शादी में तब अफरा-तफरी मच गई जब रसगुल्ले (Rasgullas) कम होने पर हुए झगड़े में दूल्हा (Groom) और दुल्हन (Bride) के परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई. एक्स पर अब वायरल हुए CCTV वीडियो फुटेज में मेहमान एक-दूसरे को घूंसे मारते, धक्का देते और एक-दूसरे पर लाल प्लास्टिक की कुर्सियां ​​भी घुमाते दिख रहे हैं. यह लड़ाई 29 नवंबर को एक होटल में शुरू हुई, जहां दुल्हन का परिवार ठहरा हुआ था, शादी की रस्में खत्म होने के कुछ ही देर बाद जब भोज खाने की बारी आई तो रसगुल्ला खत्म होने पर लोगों के बीच मारपीट की स्थिति पैदा हो गई. पुलिस ने कहा कि तनाव तब बढ़ गया जब दुल्हन के परिवार ने शिकायत की कि फूड काउंटर पर मिठाई खत्म हो गई है. कुछ ही मिनटों में, एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें मेहमानों ने कुर्सियों, प्लेटों और दूसरी चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि जोड़ा शादी के हॉल की ओर जा रहा था. यह भी पढ़ें: Bride Calls Off Marriage: बिहार के कैमूर में सिंदूर की रस्म के दौरान दूल्हे के हाथ कांपने के बाद दुल्हन ने शादी की रद्द, देखें वीडियो

शादी के भोज में रसगुल्ला कम होने पर मारपीट

In Bihar's Bodhgaya, relatives from the bride and groom's side exchange blows and throw chairs at each other after Rasgullas ran short during the dinner. But nothing comes close to the top fight at the podium - Battle of Baghpat. pic.twitter.com/l7a5Le9rBb — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 5, 2025

