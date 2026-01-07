Amit Shah To Review Jammu Kashmir Security: जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

अमित शाह (Photo Credits: X Formerly Twitter)

जम्मू, 7 जनवरी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. VIDEO: NIA की बड़ी कार्रवाई! 5 राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 22 ठिकानों पर शुरू की छापेमारी, आतंकी साजिश का होगा पर्दाफाश

यह रिव्यू मीटिंग 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर पहली हाई-लेवल सुरक्षा रिव्यू मीटिंग होगी. यह मीटिंग जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय और दूरदराज के इलाकों में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन्स के बाद हो रही है.

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री की मीटिंग के दौरान, सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के मुश्किल, दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने की समन्वित रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार समेत टॉप पुलिस और सिविल अधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे.

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी सीएपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख भी रिव्यू मीटिंग में शामिल होंगे. उम्मीद है कि सीनियर अधिकारी गृह मंत्री को स्थिति के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सर्दियों के दौरान एलओसी और आईबी पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करना शामिल है.

पिछले कुछ महीनों में, सुरक्षाबलों ने किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और इस क्षेत्र के अन्य जिलों के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ों में हिस्सा लिया है, क्योंकि इस दौरान एलओसी और आईबी पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है.

खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि आतंकवादी पाकिस्तान सेना और आईएसआई की मदद से एलओसी और आईबी दोनों तरफ घुसपैठ के लिए इंतजार कर रहे हैं.