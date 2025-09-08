NIA Raid: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज सुबह आतंकी साजिश से जुड़े एक बड़े मामले में देशभर में छापेमारी शुरू कर दी है. यह कार्रवाई पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 22 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ की जा रही है. एनआईए की टीम संदिग्धों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ले रही है. सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई का मकसद आतंकियों के नेटवर्क और फंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाना है. सुरक्षा एजेंसियां ​​लगातार आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई हैं. फिलहाल कार्रवाई जारी है और एजेंसी ने कहा है कि वह जल्द ही आधिकारिक जानकारी साझा करेगी.

ये भी पढें: Amit Malviya on Sonia Gandhi: अमित मालवीय का दावा, भारतीय नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी बन गईं थीं वोटर

NIA की बड़ी कार्रवाई

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)