Grok Obscenity Controversy: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)  (MeitY) ने सोशल मीडिया (Social Media)  प्लेटफॉर्म X के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट (Artificial Intelligence Chatbot), ग्रोक (Grok) के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जल्द कार्रवाई का संकेत दिया है. IT सचिव एस. कृष्णन ने पुष्टि की कि सरकार इस टूल के आउटपुट पर कड़ी नज़र रख रही है, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि यह सेफ्टी प्रोटोकॉल को बाइपास कर रहा है. सरकार ने प्लेटफॉर्म के AI टूल, Grok के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है, जिसका इस्तेमाल अश्लील, यौन रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक कंटेंट बनाने और फैलाने के लिए किया जा रहा है, खासकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है. इसे गरिमा, निजता और डिजिटल सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया गया है.

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत, प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके जेनरेटिव AI मॉडल गैर-कानूनी या हानिकारक कंटेंट बनाने में मदद न करें. MeitY के इस कदम से भारत में सख्त AI गवर्नेंस की दिशा में एक बड़े प्रयास का पता चलता है. अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सुरक्षित डिजिटल माहौल सुनिश्चित करने के लिए इंटरमीडियरी अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए गए सिंथेटिक मीडिया के लिए जवाबदेह रहेंगे. यह भी पढ़ें: Grok AI है सबसे इको-फ्रेंडली चैटबॉट, ChatGPT और Gemini को छोड़ा पीछे

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने X पर Grok AI टूल के गलत इस्तेमाल का संज्ञान लिया

